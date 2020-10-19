Коронавирус – не повод не выполнить свой гражданский долг. Во всех больницах в Киеве, где лечат COVID-19, сформируют группы, которые будут ходить к избирателям по палатам и домой в специальной одежде с документами.

Группы в защитных костюмах 25 октября будут ходить по палатам с документами голосования. Также смогут проголосовать избиратели, которые находятся на самоизоляции. Об этом рассказал главный санитарный врач столицы Олег Рубан в эфире "Громадського радіо".

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Людей, которых планируют привлечь к избирательному процессу, будут обучать надевать защитные костюмы. В целом голосование будет проводиться с обеспечением противоэпидемических средств, – обещает Рубан.

У нас 22 больницы в Киеве, где проводят лечение больных коронавирусом. Там будут сформированы группы, проведут обучение раздеванию-надеванию костюмов и с документами будут ходить по палатам,

– сказал Рубан

Также смогут воспользоваться своим правом голоса те, кого отправили домой на самоизоляцию. К таким избирателям придут члены избирательной комиссии, которые будут в защитной маске и очках.

Те, кто находятся на самоизоляции и хотят проголосовать по месту пребывания на местных выборах 25 октября необходимо подать заявление и медицинскую справку о состоянии здоровья в территориальную избирательную комиссию.

Сейчас в столице Украины сложная эпидемиологическая ситуация – город в оранжевой зоне.

В Киеве запрещено:

Работа заведений размещения: хостелов и турбаз, кроме гостиниц;

Деятельность развлекательных заведений и ресторанов с 22:00 до 7:00;

Плановые госпитализации в больнице: кроме помощи роженицам и беременным, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи;

Работа спортзалов, фитнес-залов и учреждений культуры;

А также: