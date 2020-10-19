Коронавірус - не привід не виконати свій громадянський обов'язок. У всіх лікарнях у Києві, де лікують COVID-19, сформують групи, які ходитимуть до виборців по палатах і додому у спеціальному одязі з документами.

Групи у захисних костюмах 25 жовтня ходитимуть по палатам з документами голосування. Також зможуть проголосувати виборці, які знаходяться на самоізоляції. Про це розповів головний санітарний лікар столиці Олег Рубан в етері "Громадського радіо".

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Людей, яких планують залучити до виборчого процесу, будуть навчати одягати захисні костюми. Загалом голосування буде проводитись із забезпеченням протиепідемічних засобів, – обіцяє Рубан.

У нас 22 лікарні у Києві, де проводять лікування хворих на коронавірус. Там будуть сформовані групи, проведуть навчання роздягання – вдягання костюмів і з документами ходитимуть по палата-,

— сказав Рубан

Також зможуть скористатися своїм правом голосу ті, кого відправили додому на самоізоляцію. До таких виборців прийдуть члени виборчої комісії, які будуть у захисній масці та окулярах.

Нині у столиці України складна епідеміологічна ситуація – місто у помаранчевій зоні.

У Києві заборонено:

Робота закладів розміщення: хостелів та турбаз, окрім готелів;

Діяльність розважальних закладів та ресторанів з 22:00 до 7:00;

Планові госпіталізації в лікарні: окрім допомоги породіллям і вагітним, екстрених випадків, онкологічної та паліативної допомоги;

Робота спортзалів, фітнес-залів та закладів культури;

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