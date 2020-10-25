В Украине 25 октября в 8:00 открылись избирательные участки, а значит процесс волеизъявления официально начался. На выборах-2020 украинцы могут выбрать депутатов сельских, поселковых и городских советов и сельских, поселковых и городских голов.

Все, что нужно знать о голосовании на местных выборах в 2020 году – читайте в материале 24 канала.

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Что нового в избирательном процессе

В середине июля 2020 года в Избирательный кодекс Украины внесли определенные изменения.

Какие новые правила ввели для кандидатов

Для того, чтобы участвовать в местных выборах, кандидат, который хотел выдвинуться в небольшом городке, должен был найти партию. Она должна была взять его в список и выдвинуть на определенном округе. Если община составляет более 10 тысяч избирателей, то выборы проходят по партийной системе – кандидаты в совет будут в партийных списках. А если избирателей меньше, остается мажоритарка и самовыдвиженцы. А вот второй тур выборов городских голов можно будет проводить только в городах с населением более 75 тысяч человек. В то же время сократили и количество избирательных округов (они были укрупнены). От одного округа будут избираться как минимум двое и максимум четыре депутата.



Выборы местных кандидатов и мэров: тонкости процесса / Инфографика 24 канала

Как правильно голосовать

Чтобы избиратели не запутались и не потеряли свой голос, ЦИК еще в конце сентября утвердил вид избирательного бюллетеня. С бюллетенями нового образца столкнутся города и села с более 10 тысячами избирателей. Выбирать депутатов будут в областные, городские, сельские и поселковые советы. Сами бланки будут шести цветов:

голубой цвет – выборы депутатов Верховного Совета АР Крым, областного совета;

– выборы депутатов Верховного Совета АР Крым, областного совета; светло-зеленый цвет – выборы депутатов районного совета;

– выборы депутатов районного совета; светло-желтый цвет – выборы депутатов городского совета;

– выборы депутатов городского совета; светло-серый цвет – выборы депутатов районного совета;

– выборы депутатов районного совета; кремовый цвет – выборы депутатов сельского, поселкового совета;

– выборы депутатов сельского, поселкового совета; светло-розовый цвет – выборы сельского, поселкового, городского головы.

Чтобы проголосовать за партию, нужно в пустом квадрате бюллетеня – напротив выбранной политической силы – поставить любую отметку. Впоследствии надо выбрать кандидата в депутаты от этой партии и вписать его номер в квадрате с трафаретом.

А вот избирателям, проживающим на территории, где зарегистрировано меньше 10 тысяч избирателей, будет несколько легче разобраться. Там кандидаты баллотируются по мажоритарной системе, то есть самостоятельно, поэтому и бюллетени будут традиционными. И чтобы проголосовать – достаточно будет поставить "галочку" или "крестик" за кандидата.

О братите внимание! Свой голос можно отдать только за 1 кандидата и 1 политическую силу. В противном случае голос не засчитают.

Как правильно отдать свой голос: смотрите видео

Голосование в условиях COVID-19: правила

Во времена пандемии коронавируса процесс голосования также несколько изменился. Однако новые правила уже давно знакомы всем украинцам.

Говорится прежде всего о том, что:

избиратели должны соблюдать социальную дистанцию минимум в 1,5 метра. Это же касается и членов комиссий.

на избирательных участках должны быть в достаточном количестве средства персональной защиты для работников избирательных участков и избирателей;

пользование антисептиками и ношение защитных масок является обязательным.

Заметим, что украинцы, которые болеют коронавирусом, также примут участие в голосовании на местных выборах. Пациенты больниц смогут проголосовать непосредственно в медучреждении.



Как безопасно проголосовать на выборах / инфографика 24 канала

Когда объявят результаты

Волеизъявление началось 25 октября в 8:00 и завершится в 20:00 на всех участках Украины. До 29 октября члены комиссии должны подсчитать голоса, а установить результаты не позднее 29 октября.

По информации ЦИК, примерно 15 ноября могут назначить второй тур выборов мэров крупных городов. Произойдет это в случае, если ни один кандидат не наберет более 50% голосов.



Календарь местных выборов / Инфографика 24 канала