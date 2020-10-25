В Україні стартували місцеві вибори-2020: що потрібно знати про голосування
В Україні 25 жовтня о 8:00 відкрилися виборчі дільниці, а значить процес волевиявлення офіційно розпочався. На виборах-2020 українці мають змогу обрати депутатів сільських, селищних і міських рад та сільських, селищних і міських голів.
Все, що потрібно знати про голосування на місцевих виборах у 2020 році – читайте у матеріалі 24 каналу.
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Що нового у виборчому процесі
Всередині липня 2020 року до Виборчого кодексу України внесли певні зміни.
Які нові правила запровадили для кандидатів
- Для того, щоб брати участь у місцевих виборах кандидат, який хотів висунутися у невеликому містечку, мав знайти партію. Вона мала взяти його в список та висунути на певному окрузі.
- Якщо громада становить понад 10 тисяч виборців, то вибори відбуваються за партійною системою – кандидати до ради будуть у партійних списках. А якщо виборців – менше, залишається мажоритарка і самовисуванці.
- А от другий тур виборів міських голів можна буде проводити лише в містах з населенням у понад 75 тисяч осіб.
- Водночас скоротили й кількість виборчих округів (їх було укрупнено). Від одного округу обиратимуться щонайменше двоє та щонайбільше чотири депутати.
Вибори місцевих кандидатів і мерів: тонкощі процесу / Інфографіка 24 каналу
Як правильно голосувати
Аби виборці не заплуталися та не змарнували свій голос, ЦВК ще наприкінці вересня затвердила вигляд виборчого бюлетеня. З бюлетенями нового зразка зіштовхнуться міста та села з понад 10 тисячами виборців. Обиратимуть депутатів у обласні, міські, сільські та селищні ради. Самі бланки будуть шести кольорів:
- блакитний колір – вибори депутатів Верховної ради АР Крим, обласної ради;
- світло-зелений колір – вибори депутатів районної ради;
- світло-жовтий колір – вибори депутатів міської ради;
- світло-сірий колір – вибори депутатів районної ради;
- кремовий колір – вибори депутатів сільської, селищної ради;
- світло-рожевий колір – вибори сільського, селищного, міського голови.
Щоб проголосувати за партію, потрібно у пустому квадраті бюлетеня – напроти обраної політичної сили – поставити будь-яку позначку. Згодом треба обрати кандидата в депутати від цієї партії та вписати його номер у квадраті з трафаретом.
А от виборцям, які мешкають на території, де зареєстровано менше, ніж 10 тисяч виборців буде дещо легше розібратися. Там кандидати балотуються за мажоритарною системою, тобто самостійно, відтак і бюлетені будуть традиційними. І щоб проголосувати – достатньо буде поставити "галочку" чи "хрестик" за кандидата.
Як правильно віддати свій голос: дивіться відео
Голосування в умовах COVID-19: правила
У часи пандемії коронавірусу процес голосування також дещо змінився. Однак нові правила вже давно знайомі всім українцям.
Мовиться передусім про:
- виборці мають дотримуватися соціальної дистанції щонайменше у 1,5 метри. Це ж стосується і членів комісій.
- на виборчих дільницях мають бути у достатній кількості засоби персонального захисту для працівників виборчих дільниць, а також виборців;
- користування антисептиками та носіння захисних масок є обов'язковим.
Зауважимо, що українці, які хворіють на коронавірус, також візьмуть участь у голосуванні на місцевих виборах. Пацієнти лікарень зможуть проголосувати безпосередньо у медзакладі.
Як безпечно проголосувати на виборах / Інфографіка 24 каналу
Коли оголосять результати
Волевиявлення почалося 25 жовтня о 8:00 та має завершитися о 20:00 на усіх дільницях України. До 29 жовтня члени комісії повинні підрахувати голоси, а встановити результати не пізніше за 29 жовтня.
За інформацією ЦВК, приблизно 15 листопада можуть призначити другий тур виборів мерів великих міст. Станеться це у випадку, якщо жоден кандидат не набере понад 50% голосів.