В Україні 25 жовтня о 8:00 відкрилися виборчі дільниці, а значить процес волевиявлення офіційно розпочався. На виборах-2020 українці мають змогу обрати депутатів сільських, селищних і міських рад та сільських, селищних і міських голів.

Все, що потрібно знати про голосування на місцевих виборах у 2020 році – читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо В яких регіонах найчастіше порушують виборчий процес: статистика правоохоронців

Що нового у виборчому процесі

Всередині липня 2020 року до Виборчого кодексу України внесли певні зміни.

Які нові правила запровадили для кандидатів

Для того, щоб брати участь у місцевих виборах кандидат, який хотів висунутися у невеликому містечку, мав знайти партію. Вона мала взяти його в список та висунути на певному окрузі. Якщо громада становить понад 10 тисяч виборців, то вибори відбуваються за партійною системою – кандидати до ради будуть у партійних списках. А якщо виборців – менше, залишається мажоритарка і самовисуванці. А от другий тур виборів міських голів можна буде проводити лише в містах з населенням у понад 75 тисяч осіб. Водночас скоротили й кількість виборчих округів (їх було укрупнено). Від одного округу обиратимуться щонайменше двоє та щонайбільше чотири депутати.



Вибори місцевих кандидатів і мерів: тонкощі процесу / Інфографіка 24 каналу

Як правильно голосувати

Аби виборці не заплуталися та не змарнували свій голос, ЦВК ще наприкінці вересня затвердила вигляд виборчого бюлетеня. З бюлетенями нового зразка зіштовхнуться міста та села з понад 10 тисячами виборців. Обиратимуть депутатів у обласні, міські, сільські та селищні ради. Самі бланки будуть шести кольорів:

блакитний колір – вибори депутатів Верховної ради АР Крим, обласної ради;

– вибори депутатів Верховної ради АР Крим, обласної ради; світло-зелений колір – вибори депутатів районної ради;

– вибори депутатів районної ради; світло-жовтий колір – вибори депутатів міської ради;

– вибори депутатів міської ради; світло-сірий колір – вибори депутатів районної ради;

– вибори депутатів районної ради; кремовий колір – вибори депутатів сільської, селищної ради;

– вибори депутатів сільської, селищної ради; світло-рожевий колір – вибори сільського, селищного, міського голови.

Щоб проголосувати за партію, потрібно у пустому квадраті бюлетеня – напроти обраної політичної сили – поставити будь-яку позначку. Згодом треба обрати кандидата в депутати від цієї партії та вписати його номер у квадраті з трафаретом.

А от виборцям, які мешкають на території, де зареєстровано менше, ніж 10 тисяч виборців буде дещо легше розібратися. Там кандидати балотуються за мажоритарною системою, тобто самостійно, відтак і бюлетені будуть традиційними. І щоб проголосувати – достатньо буде поставити "галочку" чи "хрестик" за кандидата.

Зверніть увагу! Свій голос можна віддати лише за 1 кандидата та 1 політичну силу. В іншому випадку – голос не зарахують.

Як правильно віддати свій голос: дивіться відео

Голосування в умовах COVID-19: правила

У часи пандемії коронавірусу процес голосування також дещо змінився. Однак нові правила вже давно знайомі всім українцям.

Мовиться передусім про:

виборці мають дотримуватися соціальної дистанції щонайменше у 1,5 метри. Це ж стосується і членів комісій.

на виборчих дільницях мають бути у достатній кількості засоби персонального захисту для працівників виборчих дільниць, а також виборців;

користування антисептиками та носіння захисних масок є обов'язковим.

Зауважимо, що українці, які хворіють на коронавірус, також візьмуть участь у голосуванні на місцевих виборах. Пацієнти лікарень зможуть проголосувати безпосередньо у медзакладі.



Як безпечно проголосувати на виборах / Інфографіка 24 каналу

Коли оголосять результати

Волевиявлення почалося 25 жовтня о 8:00 та має завершитися о 20:00 на усіх дільницях України. До 29 жовтня члени комісії повинні підрахувати голоси, а встановити результати не пізніше за 29 жовтня.

За інформацією ЦВК, приблизно 15 листопада можуть призначити другий тур виборів мерів великих міст. Станеться це у випадку, якщо жоден кандидат не набере понад 50% голосів.



Календар місцевих виборів / Інфографіка 24 каналу