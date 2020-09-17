Социологи представили агрегированный рейтинг партий на местных выборах. Он представляет собой сумму всех результатов политических сил на выборах в областной совет каждой области. Больше всего украинцы поддерживают "Слугу народа", "Оппозиционную платформу – За жизнь" и "Европейскую солидарность".

Респондент выбирал из списка, который был уникальным для каждого областного совета (в Киеве – городского совета), сообщают в социологической группе "Рейтинг".

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Совокупно в рейтинг попали 65 различных партий. Большинство из них – местные партии, которые баллотируются в один или несколько областных советов.

По результатам агрегированного рейтинга у партий такая поддержка на местных выборах:

"Слугу народа" на выборах в областные советы готовы поддержать 16% тех, кто определился и намерен прийти на выборы;

"Оппозиционная платформу – За жизнь" поддерживают 11,9%;

"Европейскую солидарность" – 11,3%;

"Батькивщину" – 8,2%;

"За майбутнє" – 5,8%;

Радикальную партию – 4,7%;

УДАР Виталия Кличко – 3,7%;

ВО "Свобода" – 3,3%;

партию Шария – 2,8%;

"Голос" – 2,2%;

партии "Пропозиція" и "Победа Пальчевского" – по 2,1%;

"Наш край" – 2,0%;

"Сила и честь" – 1,5%;

"Самопомич" – 1,2%.

Суммарный рейтинг других партий, которые участвуют в местных выборах и были в списке исследования – 21,2%.

В выборах в Верховную Раду суммарный рейтинг пяти основных партий, представленных сейчас в парламенте, составляет 72%. А на местных выборах их агрегированный показатель – 50%.



Совокупный рейтинг партий / Инфографика 24 канала

Как отличается поддержка украинцами партий на местном и общегосударственном уровнях

По сравнению с рейтингами политических сил в парламент заметные электоральные потери на местном уровне испытывают партии:

"Слуга народа", (26% "парламентского" рейтинга против 16% "местного")

"Оппозиционная платформа – за жизнь" (17% против 12%);

"Европейская Солидарность" (16% против 11%);

партия "Голос" (4% против 2%);

"Сила и честь" (4% против 2%).

В то же время наблюдается прирост у таких партий как "За будущее", "УДАР" "Пропозиція".



Какие рейтинги партий на местном и общегосударственном уровнях / Скриншот с сайта "Рейтинг"

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Что известно об исследовании? Его в течение 13 – 15 сентября проводила социологическая группа "Рейтинг". Опросили 5 тысяч украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования: не больше 1,4%.

Главные даты местных выборов

Голосование на местных выборах состоится 25 октября.

Подсчет голосов закончится до 29 октября.

До 6 ноября объявят результаты выборов.

Если ни один кандидат на должность мэра большого города не наберет 50% избирательных голосов, второй тур голосования состоится 15 ноября.



Главные даты местных выборов 2020 / Инфографика 24 канала