Соціологи представили агрегований рейтинг партій на місцевих виборах. Він є сумою усіх результатів політичних сил на виборах в обласну раду кожної області. Найбільше українці підтримують "Слугу народу", "Опозиційну платформу – За життя" та "Європейську солідарність".

Респондент обирав зі списку, який був унікальним для кожної обласної ради (у Києві – міської ради), повідомляє у соціологічній групі "Рейтинг".

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Сукупно в рейтинг потрапило 65 різних партій. Більшість з них – місцеві партії, які балотуються в одну або кілька обласних рад.

За результатами агрегованого рейтингу у партій така підтримка на місцевих виборах:

"Слугу народу" на виборах до обласних рад готові підтримати 16% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори;

"Опозиційну платформу – За життя" підтримують 11,9%;

"Європейську солідарність" – 11,3%;

"Батьківщину" – 8,2%;

"За майбутнє" – 5,8%;

Радикальну партію – 4,7%;

УДАР Віталія Кличка – 3,7%;

ВО "Свобода" – 3,3%;

партію Шарія – 2,8%;

"Голос" – 2,2%;

партії "Пропозиція" та "Перемога Пальчевського" – по 2,1%;

"Наш край" – 2,0%;

"Сила і честь" – 1,5%;

"Самопоміч – 1,2%.

Сумарний рейтинг інших партій, які беруть участь у місцевих виборах та були у списку дослідження, – 21,2%.

У виборах до Верховної Ради сумарний рейтинг п’яти основних партій, що представлені наразі в парламенті, становить 72%. А на місцевих виборах їхній агрегований показник – 50%.



Сукупний рейтинг партій / Інфографіка 24 каналу

Як відрізняється підтримка українцями партій на місцевому та загальнодержавному рівні

У порівнянні з рейтингами політичних сил до парламенту помітних електоральних втрат на місцевому рівні зазнають партії:

"Слуга народу", (26% "парламентського" рейтингу проти 16% "місцевого");

"Опозиційна платформа – за життя" (17% проти 12%);

Європейська Солідарність (16% проти 11%);

партія "Голос" (4% проти 2%);

"Сила і честь" (4% проти 2%).

Натомість спостерігається приріст у таких партій як "За майбутнє", "УДАР" "Пропозиція".



Якими є рейтинги партій на місцевому та загальнодержавному рівні / Скриншот зі сайту "Рейтинг"

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Що відомо про дослідження? Його протягом 13 – 15 вересня проводила соціологічна група "Рейтинг". Опитали 5 тисяч українців віком від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

Головні дати місцевих виборів

Голосування на місцевих виборах відбудеться 25 жовтня.

Підрахунок голосів закінчиться до 29 жовтня.

До 6 листопада оголосять результати виборів.

Якщо жоден кандидат на посаду мера великого міста не набере 50% виборчих голосів, другий тур голосування відбудеться 15 листопада.

Головні дати місцевих виборів 2020 / Інфографіка 24 каналу