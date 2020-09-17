За кого хочуть голосувати українці на місцевих виборах: рейтинг партій
Соціологи представили агрегований рейтинг партій на місцевих виборах. Він є сумою усіх результатів політичних сил на виборах в обласну раду кожної області. Найбільше українці підтримують "Слугу народу", "Опозиційну платформу – За життя" та "Європейську солідарність".
Респондент обирав зі списку, який був унікальним для кожної обласної ради (у Києві – міської ради), повідомляє у соціологічній групі "Рейтинг".
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Сукупно в рейтинг потрапило 65 різних партій. Більшість з них – місцеві партії, які балотуються в одну або кілька обласних рад.
За результатами агрегованого рейтингу у партій така підтримка на місцевих виборах:
- "Слугу народу" на виборах до обласних рад готові підтримати 16% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори;
- "Опозиційну платформу – За життя" підтримують 11,9%;
- "Європейську солідарність" – 11,3%;
- "Батьківщину" – 8,2%;
- "За майбутнє" – 5,8%;
- Радикальну партію – 4,7%;
- УДАР Віталія Кличка – 3,7%;
- ВО "Свобода" – 3,3%;
- партію Шарія – 2,8%;
- "Голос" – 2,2%;
- партії "Пропозиція" та "Перемога Пальчевського" – по 2,1%;
- "Наш край" – 2,0%;
- "Сила і честь" – 1,5%;
- "Самопоміч – 1,2%.
Сумарний рейтинг інших партій, які беруть участь у місцевих виборах та були у списку дослідження, – 21,2%.
У виборах до Верховної Ради сумарний рейтинг п’яти основних партій, що представлені наразі в парламенті, становить 72%. А на місцевих виборах їхній агрегований показник – 50%.
Сукупний рейтинг партій / Інфографіка 24 каналу
Як відрізняється підтримка українцями партій на місцевому та загальнодержавному рівні
У порівнянні з рейтингами політичних сил до парламенту помітних електоральних втрат на місцевому рівні зазнають партії:
- "Слуга народу", (26% "парламентського" рейтингу проти 16% "місцевого");
- "Опозиційна платформа – за життя" (17% проти 12%);
- Європейська Солідарність (16% проти 11%);
- партія "Голос" (4% проти 2%);
- "Сила і честь" (4% проти 2%).
Натомість спостерігається приріст у таких партій як "За майбутнє", "УДАР" "Пропозиція".
Якими є рейтинги партій на місцевому та загальнодержавному рівні / Скриншот зі сайту "Рейтинг"
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Що відомо про дослідження?Його протягом 13 – 15 вересня проводила соціологічна група "Рейтинг". Опитали 5 тисяч українців віком від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.
Головні дати місцевих виборів
- Голосування на місцевих виборах відбудеться 25 жовтня.
- Підрахунок голосів закінчиться до 29 жовтня.
- До 6 листопада оголосять результати виборів.
- Якщо жоден кандидат на посаду мера великого міста не набере 50% виборчих голосів, другий тур голосування відбудеться 15 листопада.
Головні дати місцевих виборів 2020 / Інфографіка 24 каналу