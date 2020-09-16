Политсила мэра Львова Андрея Садового "Объединение "Самопомич" заявила, что будет участвовать в местных выборах. Волеизъявление запланировано на 25 октября.

Заявление "Самопомочи" относительно участия в местных выборах

Такое решение партия приняла на XXII съезде, который прошел 15 августа. Также на мероприятии обсудили текущую политическую ситуацию в стране, вызовы стоящие перед страной и украинцами. Об этом сообщает официальный сайт "Самопомочи".

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Лидер "Самопомочи" Оксана Сыроид, со своей стороны. отметила, что впервые со времен независимости в Украине отсутствует институциональная власть.

Парламент есть, президент есть, правительство есть, а институциональной власти нет, потому что люди, которые их представляют не принимают самостоятельных решений. И этим прекрасно пользуются олигархи и Россия, которые продвигают своих агентов и повестку дня,

- подчеркнула политики на.

По словам Сыроид, в этих условиях, заостренных пандемией коронавируса, настоящую институциональную способность продемонстрировали общины, прежде всего города.

"Там, где местная власть построила партнерские отношения с бизнесом, невиданные до того вызовы успешно преодолевали, несмотря на промедление и бездействие правительства. Именно те общины, где "Самопомич" представлена в местной власти, были лидерами качественных управленческих процессов", - говорит она.

Также Сыроид подчеркнула, что сегодня украинский неолигархический бизнес хочет честных правил от государства. Но захваченное олигархами государство создает для них привилегии.

И изменить эту ситуацию может только общая ответственность за новые правила игры неолигархического бизнеса и неолигархической политической силы. С начала своей истории "Самопомич" основывалась прежде всего на честном сотрудничестве местного самоуправления и бизнеса. Мы показали, что такая модель сотрудничества работает на местах и ​​готовы ее распространять на национальном уровне,

- отметила Оксана Сыроид.

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