В Украине 25 октября 2020 года состоялись очередные местные выборы. В разных регионах страны победу одерживали различные политические силы. Поэтому и мнения украинцев разделились – кто-то радуется за свой выбор, некоторые не понимают выбора своих земляков, а кого-то поразил выбор жителей другого региона.

Реакцию украинцев относительно результатов очередных местных выборов собрал 24 канал.

Обратите внимание Как проголосовали на местных выборах в крупных городах Украины: результаты экзитполов

Что приятно радует, так это то, что действительно есть люди, которые довольны собственным выбором и теми предварительными результатами, которые показали экзитполы.

Некоторые просто радуются, что избирательный процесс в Украине наконец закончился и нового предвыборного трэша, если ничего не произойдет, можно не ждать до 2024 года.

Но не все остались довольны результатами выборов. Некоторые просто не понимают, как в их городах мог набрать так много голосов отдельный кандидат в мэры или партия-кандидат.

Уже вторые выборы подряд у части людей возникает вопрос, как так много голосов в отдельных регионах могла набрать откровенно пророссийская "Партия Шария".

А кто-то просто принялся шутить над громким фиаско Андрея Пальчевского. Политика, у которого, как недавно выяснилось, до сих пор есть российский паспорт, упрекают в бесполезной трате денег на заказные "социологические опросы" и тонны рекламы.

Ну а еще выборы – это всегда причина поспорить. Например, относительно того, помогло ли бы "Слуге народа" проведение досрочных местных выборов сохранить высокие рейтинги 2019 года.