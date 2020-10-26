В Україні 25 жовтня 2020 року відбулися чергові місцеві вибори. У різних регіонах країни перемогу здобували різні політичні сили. Тож і думки українців розділилися – хтось радіє за свій вибір, дехто не розуміє вибору своїх краян, а когось вразив вибір мешканців іншого регіону.

Реакцію українців щодо результатів чергових місцевих виборів зібрав 24 канал.

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Що приємно радує, так це те, що справді є люди, що задоволені власним вибором і тими попередніми результатами, які показали екзитполи.

Дехто просто радіє, що виборчий процес в Україні нарешті закінчився й нового передвиборчого трешу, якщо нічого не станеться, можна не чекати до 2024 року.

Та не всі залишилися задоволеними результатами виборів. Дехто просто не розуміє, як у їхніх містах міг набрати так багато голосів окремий кандидат у мери чи партія-кандидат.

Вже другі вибори поспіль у частини людей виникає питання, як так багато голосів в окремих регіонах могла набрати відверто проросійська "Партія Шарія".

А хтось просто взявся жартувати з гучного фіаско Андрія Пальчевського. Політику, в якого, як нещодавно з'ясувалося, досі є російський паспорт, закидають даремну трату грошей на замовні "соціологічні опитування" й тонни реклами.

Ну а ще вибори – це завжди причина посперечатися. Наприклад, щодо того, чи допомогло б "Слузі народу" проведення дострокових місцевих виборів зберегти високі рейтинги 2019 року.