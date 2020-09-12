Местные выборы 25 октября: какие настроения и ожидания царят среди украинцев
25 октября в Украине пройдут очередные местные выборы. Украинцы поделились ожиданиями, изменится ли ситуация на региональном уровне после голосования. Также украинцы рассказали, будут ли принимать участие в волеизъявлении.
О настроениях и ожиданиях украинцев сообщила социологическая группа "Рейтинг". Они с 29 августа по 3 сентября проводили соответствующий опрос методом телефонного интервью с использованием компьютера (случайная выборка мобильных телефонных номеров).
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Изменится ли ситуация на региональном уровне (в городах и селах) после выборов: что думают украинцы
- 56% – не изменится.
- 27% – улучшится.
- 8% – ухудшится.
- 9% – затруднились ответить.
Интересно, что процентное соотношение по вариантам ответов практически одинаковое во всех возрастных категориях. В то же время самые большие оптимисты живут на Львовщине, а те, то считает, что ничего изменится, – это в основном жители Сумщины. А наиболее пессимистические настроения можно наблюдать на Черкащине.
Настроения украинцев перед местными выборами 25 Октября / Данные соцопроса группы"Рейтинг"
Будут ли украинцы принимать участие в местных выборах 2020
- 59% – обязательно будут участвовать.
- 19% – шансы на их участие составляют "50 на 50".
- 7% – возможно придут на участки,
- 14% – маловероятно, что придут на выборы.
- 1% – затруднились ответить.
Больше всего тех, кто пойдет голосовать, – среди старшего населения. Что касается регионов, то наибольшая явка будет на Львовщине, а не будут участвовать в голосовании в основном жители Луганщины. Правда, в целом все регионы ответили одинаково.
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Примут ли участие украинцы в местных выборах 25 Октября / Данные соцопроса группы "Рейтинг"
Подробнее об опросе
- Аудитория – население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
- Выборка – репрезентативная по возрасту, полу и типу поселения.
- Участие в опросе приняли 10 тысяч респондентов.
- Ошибка репрезентативности исследования не превышает 1,0%.