Місцеві вибори 25 жовтня: які настрої та очікування панують серед українців
25 жовтня в Україні пройдуть чергові місцеві вибори. Українці поділилися очікування, чи зміниться ситуація на регіональному рівні після голосування. Також українці розповіли, чи братимуть участь у волевиявленні.
Про настрої та очікування українців повідомила соціологічна група "Рейтинг". Вони з 29 серпня по 3 вересня проводили відповідне опитування методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера (випадкова вибірка мобільних телефонних номерів).
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Чи зміниться ситуація на регіональному рівні (в містах та селах) після виборів: що думають українці
- 56% - не зміниться.
- 27% - покращиться.
- 8% – погіршиться.
- 9% - важко відповісти.
Цікаво, що процентне співвідношення щодо варіантів відповідей є практично однаковим у всіх вікових категоріях. Водночас найбільші оптимісти живуть на Львівщині та ті, то вважає, що нічого зміниться, – це здебільшого жителі Сумщини. А найбільш песимістичні настрої можна спостерігати на Черкащині.
Настрої українців перед місцевими виборами 25 жовтня / Дані соцопитування групи "Рейтинг"
Чи братимуть українці участь у місцевих виборах 2020
- 59% - обов’язково братимуть участь.
- 19% - шанси на їхню участь становлять "50 на 50".
- 7% - можливо прийдуть на дільниці,
- 14% – малоймовірно, що прийдуть на вибори.
- 1% – важко відповісти.
Найбільше тих, хто піде голосувати, – серед старшого населення. Щодо регіонів, то найбільша явка буде на Львівщині, натомість не братимуть участь у голосування здебільшого жителі Луганщини. Щоправда, загалом усі регіони відповіли однаково.
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Чи візьмуть участь українці у місцевих виборах 25 жовтня / Дані соцопитування групи "Рейтинг"
Докладніше про опитування
- Аудиторія – населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
- Вибірка – репрезентативна за віком, статтю та типом поселення.
- Участь у опитуванні взяли 10тисяч респондентів.
- Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 1,0%.