На Донбассе нет предпосылок для проведения выборов и не по вине Украины, – Костин
Выборы на временно оккупированных территориях Украины возможны только после деэскалации и восстановления контроля над границей, они должны происходить исключительно по законодательству Украины. Пока все эти предпосылки на Донбассе не созданы.
Об этом сообщил представитель Украины в политической группе ТКГ, глава парламентского комитета по вопросам правовой политики, нардеп от "Слуги народа" Андрей Костин в комментарии "РБК-Украина".
Тем временем Рада назначила местные выборы на 25 октября
При каких условиях возможны выборы на Донбассе
- Костин вспомнил, что местные выборы на временно оккупированных территориях Украины возможны только после всеобъемлющей деэскалации.
- Кроме того, должен состояться вывод иностранных военных подразделений и техники и разоружение боевиков.
- Также необходимым условием является восстановление контроля со стороны правительства Украины за украинско-российской границей.
- Выборы должны проходить исключительно согласно законодательству Украины и с соблюдением Копенгагенских стандартов.
Базовые, в первую очередь вопросы безопасности, предпосылки для проведения выборов в ОРДЛО на момент принятия постановления не были созданы, при чем не по вине Украины. Нам бы хотелось, чтобы местные выборы в конце октября прошли по всей территории страны, но это произойдет только после того, как будут обеспечены все предпосылки,
– уточнил Костин.
По его словам, прекращение огня и постоянный режим тишины будет способствовать повышению уровня доверия к процессу мирного урегулирования на Донбассе в украинском обществе.
"Именно это является базой для принятия соответствующего закона в парламенте, а впоследствии и проведения местных выборов на территории украинского Донбасса", – добавил "слуга народа".