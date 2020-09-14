Выборы на временно оккупированных территориях Украины возможны только после деэскалации и восстановления контроля над границей, они должны происходить исключительно по законодательству Украины. Пока все эти предпосылки на Донбассе не созданы.

Об этом сообщил представитель Украины в политической группе ТКГ, глава парламентского комитета по вопросам правовой политики, нардеп от "Слуги народа" Андрей Костин в комментарии "РБК-Украина".

Тем временем Рада назначила местные выборы на 25 октября

При каких условиях возможны выборы на Донбассе

Костин вспомнил, что местные выборы на временно оккупированных территориях Украины возможны только после всеобъемлющей деэскалации.

Кроме того, должен состояться вывод иностранных военных подразделений и техники и разоружение боевиков.

Также необходимым условием является восстановление контроля со стороны правительства Украины за украинско-российской границей.

Выборы должны проходить исключительно согласно законодательству Украины и с соблюдением Копенгагенских стандартов.

Базовые, в первую очередь вопросы безопасности, предпосылки для проведения выборов в ОРДЛО на момент принятия постановления не были созданы, при чем не по вине Украины. Нам бы хотелось, чтобы местные выборы в конце октября прошли по всей территории страны, но это произойдет только после того, как будут обеспечены все предпосылки,

– уточнил Костин.

По его словам, прекращение огня и постоянный режим тишины будет способствовать повышению уровня доверия к процессу мирного урегулирования на Донбассе в украинском обществе.

"Именно это является базой для принятия соответствующего закона в парламенте, а впоследствии и проведения местных выборов на территории украинского Донбасса", – добавил "слуга народа".

Обратите внимание! Ранее вицепремьер Резников заявлял, что местные выборы на оккупированном Донбассе состоятся вне очереди и по специальному закону.