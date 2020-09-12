Вибори на тимчасово окупованих територіях України можливі тільки після деескалації та відновлення контролю над кордом, вони мають відбуватися виключно за законодавством України. Поки усі ці передумови на Донбасі не створені.

Про це повідомив представник України в політичній групі ТКГ, глава парламентського комітету з питань правової політики, нардеп від "Слуги народу" Андрій Костін в коментарі "РБК-Україна".

Тим часом Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня

За яких умов можливі вибори на Донбасі

Костін пригадав, що місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях України можливі тільки після всеосяжної деескалації.

Окрім того, має відбутися виведення іноземних військових підрозділів та техніки і роззброєння бойовиків.

Також необхідною умовою є відновлення контролю з боку уряду України за українсько-російським кордоном.

Вибори мають відбуватись виключно згідно з законодавством України та із дотриманням Копенгагенських стандартів.

Базові, в першу чергу безпекові, передумови для проведення виборів в ОРДЛО на момент прийняття постанови не були створені, при чому не з вини України. Нам би хотілося, щоб місцеві вибори в кінці жовтня пройшли по всій території країни, але це станеться тільки після того, як будуть забезпечені всі передумови,

– уточнив Костін.

За його словами, припинення вогню і сталий режим тиші сприятиме підвищенню рівня довіри до процесу мирного врегулювання на Донбасі в українському суспільстві.

"Саме це є базою для прийняття відповідного закону в парламенті, а згодом і проведення місцевих виборів на території українського Донбасу", – додав "слуга народу".

Зверніть увагу! Раніше віцепрем'єр Резніков заявляв, що місцеві вибори на окупованому Донбасі відбудуться позачергово та за спеціальним законом.