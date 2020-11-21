С начала избирательной кампании правоохранители открыли более тысячи уголовных дел. Однако сообщения о вероятных нарушениях получили более 16 тысяч.

Так, с 5 сентября по 21 ноября правоохранители открыли 1154 уголовных дела. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Кстати Где состоится 2 тур выборов 22 ноября: список городов

О чем дела

737 – касаются нарушения избирательного законодательства,

417 – связаны с избирательным процессом.

Всего в период избирательной кампании поступило более 16 тысяч заявлений и сообщений о нарушениях избирательного законодательства.

Кроме этого, в полиции составили 2480 протоколов об административных правонарушениях.

Обратите внимание! Местные выборы в Украине проходили 25 октября. В некоторых городах второй тур был 15 ноября, в других – пройдет 22 ноября.



Возбуждение и дела во время избирательной кампании / Инфографика 24 канала