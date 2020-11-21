Местные выборы в Украине: сколько уголовных дел открыли
С начала избирательной кампании правоохранители открыли более тысячи уголовных дел. Однако сообщения о вероятных нарушениях получили более 16 тысяч.
Так, с 5 сентября по 21 ноября правоохранители открыли 1154 уголовных дела. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
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О чем дела
- 737 – касаются нарушения избирательного законодательства,
- 417 – связаны с избирательным процессом.
Всего в период избирательной кампании поступило более 16 тысяч заявлений и сообщений о нарушениях избирательного законодательства.
Кроме этого, в полиции составили 2480 протоколов об административных правонарушениях.
Возбуждение и дела во время избирательной кампании / Инфографика 24 канала
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