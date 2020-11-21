Від початку виборчої кампанії правоохоронці відкрили понад тисячу кримінальних справ. Однак повідомлень про ймовірні порушення отримали більше 16 тисяч.

Так, з 5 вересня по 21 листопада правоохоронці відкрили 1154 кримінальних справ. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

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Про що справи

737 – стосуються порушення виборчого законодавства,

417 – пов'язані з виборчим процесом.

Загалом у період виборчої кампанії надійшло більш ніж 16 тисяч заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства.

Крім цього, у поліції склали 2480 протоколів про адміністративні правопорушення.

Зверніть увагу! Місцеві вибори в Україні відбувались 25 жовтня. У деяких містах другий тур був 15 листопада, в інших – пройде 22 листопада.



Порушення та справи під час виборчої кампанії / Інфографіка 24 каналу