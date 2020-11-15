В Украине 15 ноября проходит второй тур местных выборов. В частности, голосование проходит в таких городах: Луцк, Краматорск, Каменец-Подольский и Сумы. Конечно, все происходит не без нарушений.

Второй тур в ряде украинских городов начался вовремя и проходит по процедуре, однако не без нарушений. О них читайте в материале 24 канала.

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Нарушения на выборах

Луцк

По данным гражданской сети ОПОРА в Луцке члены избирательной комиссии не допустили на утреннее заседание наблюдательницу из-за отсутствия бумажного оригинала теста на коронавирус. Однако, стоит заметить, что наблюдательница имела с собой электронную версию документа.

Комиссия требовала именно бумажный оригинал с печатью. Наблюдательнице посоветовали отпечатать его в лаборатории и вернуться. При этом комиссия не предоставила документ, на основе которого требовала справку именно такого образца,

– рассказали в ОПОРЕ.

Наблюдательница вызвала на место происшествия полицию.

На избирательном участке в селе Жидычин проверкой документов, списком избирателей и выдачей бюллетеней за одним из столов занимался только один член комиссии. Все потому, что другой человек измерял избирателям температуру на входе в участок.

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