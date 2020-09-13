В этом году нас снова ждут выборы. Украинцы будут выбирать мэров и местные советы. Когда это произойдет, что изменилось в избирательных правилах и какие прогнозы дают политологи, разбирался журналист 24 канала.

Команда Зеленского очень хотела досрочных местных выборов, так как после успешных президентских и парламентских кампаний, "Слуга народа" планировала взять мэров в крупных городах и получить монобольшинство в органах местного самоуправления. Однако что-то пошло не так и идею проведения внеочередных выборов отвергли.

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Причин для принятия такого решения несколько, говорят политологи. Это и не готовность президентской партии к новым гонкам, особенно учитывая скандалы внутри фракции "Слуга народа" в Верховной Раде. Зекоманда сделала выводы из поспешного подбора кадров.

У них нет эффективных и, что главнее, надежных кандидатов даже на должности мэров крупных городов. Я уже не говорю о депутатах местных советов. Здесь нужно искать новых людей, провести с ними работу. Поскольку количество кандидатов больше, чем на парламентских, это сделать будет сложнее. Зеленский не хочет повторять свою ошибку, когда спешно набирали людей,

– отмечает в комментарии 24 каналу председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

В президентской партии опасаются, что власть в регионах будут контролировать местные элиты, а не Банковая.



Владимир Фесенко / фото: etcetera.media

Вторая причина отказа от досрочных местных выборов – законодательная. Для того чтобы их провести, необходимо завершить реформу децентрализации. Кроме того, была необходимость принять новый избирательный кодекс, который вступил в силу 1 января 2020 года.

Когда в Украине все же состоятся местные выборы?

По закону очередные выборы должны пройти 25 октября 2020 года. Но эксперты отмечают, что вероятность провести их преждевременно, тоже есть.

Выборы состоятся тогда, когда Верховная Рада примет изменения в Конституцию относительно децентрализации, обещает власть. Проект этих изменений уже направлен президентом на рассмотрение в парламент.

Децентрализация

Необходимость передачи больших полномочий на места в Украине назрела давно. Реформу продвигали еще при Порошенко, но не успели, новая власть продолжает курс.

Одним из ключевых изменений, которые предусмотрены децентрализацией, является ликвидация государственных областных администраций, которые забирают на себя много полномочий. Вместо них планируют создать префектов, которые должны иметь только функции надзора за деятельностью местных властей.

В целом в ходе децентрализации органы местного самоуправления получают больше полномочий и ресурсов. Следовательно, жители громад должны ответственнее относиться к выбору местных глав и депутатов.

С другой стороны, интерес коррупционеров к местным выборам тоже растет.

На местных выборах появится ряд кандидатов, которые не будут представлять существующие партии, а будут выдумывать что-то локальное, псевдопатриотическое. Местные царьки и кланы будут бороться за власть. Они знают чего хотят, поскольку децентрализация позволяет на местном уровне управлять большими потоками. Поэтому в предвыборные кампании будут вкладывать деньги, а избирателям будут пудрить мозги региональным патриотизмом,

– сказал в комментарии 24 каналу политолог Олег Рыбачук.



Олег Рыбачук / фото: 24 канал

Итак, децентрализация принесет в Украину другую политическую реальность. Но сама реформа вызывает немало вопросов.

Какие недостатки имеет предложенная Зеленским децентрализация?

Она может еще больше усилить президентскую вертикаль власти. То есть произойдет обратный эффект. В частности в Ассоциации городов Украины, которая объединяет 833 территориальные общины, считают, что префекты, по варианту реформы Зеленского, могут на самом деле создавать давление на местное самоуправление, поскольку их полномочия могут трактоваться довольно широко, так как в законе они не прописаны достаточно четко.

К тому же, префекты будут назначаться и увольняться лично президентом, так что они будут полностью от него зависимы.

Для того, чтобы префект не превращался в очередного губернатора, необходимо более четко прописать их полномочия и чтобы они носили только контрольный характер,

– отметил профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.



Алексей Гарань / фото: Главред

Ассоциация городов Украины считает несовершенным проект закона о децентрализации.

Документ был подготовлен без привлечения органов местного самоуправления, их ассоциаций, экспертного сообщества, ученых, а предложенные изменения в Конституцию не соответствуют Европейской хартии местного самоуправления, – отмечается в сообщении Ассоциации.

Там предлагают создать открытую площадку для обсуждения проекта изменений в Конституцию.

Второй недостаток децентрализации Зеленского – угроза сепаратизма и федерализации Украины. Новые полномочия местных советов будут позволять изменение границ областей, выделение районов и объединение с другими административными единицами Украины. Учитывая историю нашего государства, такие полномочия могут нести серьезную опасность для независимости Украины.

Третьим недостатком является угроза легализации особого статуса Донбасса. Эксперты отмечают, что под соусом децентрализации, украинская власть может предоставить волю пророссийским оккупантам, которые смогут решать любые вопросы на этой территории.

Но будем надеяться, что здравый смысл и настоящий патриотизм победит, и украинский парламент примет взвешенный вариант реформы. Однако в парламенте необходимо найти 300 голосов за такое решение. Политологи отмечают, что на сегодняшний день этого количества нет.

Чем бы не закончилась Одиссея с децентрализацией, местные выборы должны состояться по плану в октябре.

Прогноз: кто из партий имеет шансы?

Конечно, еще рано делать прогнозы. Но политологи говорят о том, что "Слуга народа" однозначно уже не сможет повторить прошлогодний успех.

Общественное мнение показывает, что рейтинг у "Слуги народа" снижается. Украинцы начали понимать, что политика это не просто новые лица. Конечно эта партия имеет потенциал, но они точно не получат моновласть на местных выборах,

– заявил Олег Рыбачук.

В свою очередь, Алексей Гарань также отметил, что Зеленскому уже не удастся получить такой результат, который был во время выборов в Верховную Раду.

Интрига заключается в том, каким будет результат партии президента. Парламентские выборы были продолжением "зеленой волны", но она уже не будет такой высокой. У людей появилось разочарование,

– сказал он.

Эксперты подчеркнули, что на местных выборах традиционно появляются региональные проекты, которые будут играть на локальных чувствах избирателей.

Будет простор для местных лидеров, элит и оппозиционных партий, считает Алексей Гарань.

Также некоторые новые партии попытаются себя проявить, но реальная ситуация, какие именно политические силы имеют шансы пройти в местные советы, будет видна в начале сентября. До сих пор вопросы остаются открытыми, отметил Владимир Фесенко.

Сколько наберет в русскоязычных регионах партия Шария? Что будет с поддержкой Голоса? Сейчас партия Вакарчука теряет свои позиции. Попытается ли возродить свое влияние Самопомич? Ответы на эти вопросы мы сможем найти через полгода,

– сказал он.

По какой системе будут проходить местные выборы в 2020 году?

В соответствии с новым Избирательным кодексом, депутаты сельских, поселковых, городских (до 90 тыс. избирателей), районных в городах и районных советов избираются по системе относительного большинства в многомандатных избирательных округах.

В одном округе могут выбрать не меньше двух и не больше четырех депутатов. Такая система обеспечивает неравномерное представительство, так как интересы города с 90 тыс. избирателями будут отстаивать четыре депутата, а небольшого села с 500 избирателями – аж два.

Депутаты областных и городских (от 90. тыс избирателей), а также Верховной Рады АР Крым избираются по системе пропорционального представительства по открытым избирательным спискам.

Бюллетень будет делиться на две части – сначала избиратель будет выбирать конкретную партию, а затем конкретного депутата из партии.

Избиратель сможет отдать свой голос и за партию, и за кандидата, которого партия предлагает. Тот, кто будет набирать больше голосов, будет подниматься по списку.

Сельские, поселковые и городские (до 90 тыс. избирателей) главы избираются по системе относительного большинства. Здесь все просто – для победы достаточно набрать больше голосов, чем соперник.

Городских голов в городах с количеством избирателей более 90 тыс. будут избирать по мажоритарной системе абсолютного большинства в едином городском избирательном округе.

Особенности местных выборов

Обновлена в Избирательном кодексе и стоимость участия в выборах. Если раньше задаток составлял четыре необлагаемых минимума на каждые 100 тыс. избирателей, то теперь он вырос в 10 раз – четыре необлагаемых минимума на каждых 10 тыс. избирателей. Особенно дорогими будут места в городах-миллионниках.

Такое увеличение задатка необходимо для того, чтобы сократить количество так называемых технических кандидатов, говорит Олег Рыбачук.

Многие неадекватные люди идут на выборы. Человек без прошлого, без ничего, не может претендовать на то, что будет решать местные проблемы на высоком профессиональном уровне. Это определенный фильтр, который также не будет допускать к выборам технических кандидатов,

– сказал политолог.

Кто такой технический кандидат? Это кандидат, который не рассчитывает на победу. Это участник гонки, который работает против одного или сразу нескольких соперников избирательного процесса в пользу другого кандидата.

Другая сторона медали увеличения задатка – квалифицированные и действительно не коррумпированные специалисты, которые не имеют больших денег, не смогут участвовать в выборах. Однако те, кто годами занимался коррупцией и имеет деньги, снова будет претендовать на получение властных полномочий.

Стоит добавить, что специфика местных выборов заключается в том, что здесь партии отходят на второй план, в первую очередь, это соревнование личностей, считает политтехнолог Игорь Рейтерович, передает ICTV.

Преимущество будут иметь те, у кого много денег, кто имеет хорошую узнаваемость, авторитет и хорошие информационные ресурсы на местах – районные газеты, журналы, группы в Facebook или Telegram. В случае с партией "Слуга народа", ставки будут делаться на бренд и личность президента,

– сказал эксперт.



Игорь Рейтерович / фото: uatv.ua

Также он добавил, что подкуп избирателей сохранится, но возможно примет другую форму и меньшие масштабы.

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