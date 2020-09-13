Во фракции "Слуга народа" заявили, что не будут рассматривать вариант переноса местных выборов в Украине 25 октября 2020 года. Чтобы перенести выборы, необходимо вносить изменения в законодательство.

Такое заявление сделал заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, народный депутат Александр Качура, сообщает "РБК-Украина".

Интересно В ЦИК рассказали о сложностях в организации местных выборов

При этом он добавил, что многие эксперты и члены других фракций сообщали о том, что местные выборы уже не состоятся.

Два варианта переноса местных выборов

Нардеп подчеркнул, что одним из вариантов переноса выборов является изменение законодательства , поскольку дата их проведения четко определена в Конституции. При этом, народным депутатам придется провести два чтения изменений в основной закон и получить заключение Конституционного суда.

, поскольку дата их проведения четко определена в Конституции. При этом, народным депутатам придется провести два чтения изменений в основной закон и получить заключение Конституционного суда. Другим вариантом является введение чрезвычайного положения.

Качура отмечает, что ни один из этих вариантов не рассматривают.

Он также добавил, что возможно местные выборы станут первыми, когда кандидаты не будут проводить полноценных встреч с избирателями.

Надо готовиться к тому, что эти выборы будут первыми выборами, когда не будет полноценных встреч с кандидатами, во дворах, на массовых собраниях. Это в случае, если пандемия коронавируса будет распространяться по Украине,

– подчеркнул Качура.

Обратите внимание! Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. На них будут выбирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов. Участие смогут принять только те населенные пункты, которые сформировали органы местного самоуправления.

Что известно об уменьшении залога для кандидатов на местных выборах