Місцеві вибори 2020: у "Слузі народу" відкидають варіант із перенесенням дати
У фракції "Слуга народу" заявили, що не розглядатимуть варіанту перенесення місцевих виборів в Україні 25 жовтня 2020 року. Щоб перенести вибори необхідно вносити зміни в законодавство.
Таку заяву зробив заступник голови комітету Верховної ради з питань організації державної влади, народний депутат Олександр Качура, повідомляє "РБК-Україна".
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При цьому він додав, що чимало експертів та членів інших фракцій повідомляли про те, що місцеві вибори вже не відбудуться.
Два варіанти перенесення місцевих виборів
- Нардеп наголосив, що одним з варіантів перенесення виборів є зміна законодавства, оскільки дата їх проведення чітко визначена в Конституції. При цьому, народним депутатам доведеться провести два читання змін в основний закон і отримати висновок Конституційного суду.
- Іншим варіантом є запровадження надзвичайного стану.
- Качура наголошує, що жоден з цих варіантів не розглядають.
Він також додав, що можливо місцеві вибори стануть першими, коли кандидати не проводитимуть повноцінних зустрічей з виборцями.
Треба готуватися до того, що ці вибори будуть першими виборами, коли не буде повноцінних зустрічей з кандидатами, в дворах, на масових зборах. Це у випадку, якщо пандемія коронавірусу розповсюджуватиметься по Україні,
– наголосив Качура.
Зверніть увагу! Місцеві вибори в Україні повинні відбутись 25 жовтня 2020 року. На них обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад. Участь зможуть взяти лише ті населені пункти, які сформували органи місцевого самоврядування.
Що відомо про зменшення застави для кандидатів на місцевих виборах
- Народні депутати 30 квітня у першому читанні ухвалили зміни до Виборчого кодексу, що стосувалися суми застави для партій та кандидатів у мери на місцевих виборах.
- Відтепер розміри грошової застави будуть вираховувати за формулою: 4 мінімальні заробітні плати на 90 тисяч населення.
- У селищах і містечках із населенням до 90 тисяч грошова застава не потрібна.
- Ініціатори законопроєкту раніше пояснювали, що через надмірно високу суму застави участь у виборах зможуть брати тільки ті партії та громадяни, які мають багато грошей.
- Також депутати відзначили, що неприйнятним є те, що для загальнонаціональних та місцевих виборів (з кількістю виборців більше 90 тисяч) застосовуються різні принципи для розрахунку розміру грошової застави.
- Раніше розмір грошової застави для кандидатів на посаду міського голови був ідентичним розміру грошової застави для реєстрації партійного списку в містах з кількістю виборців від 90 тисяч і більше.
- Найбільшою застава була у містах-мільйонниках із вищим доходом населення, відповідно: Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі та Львові.