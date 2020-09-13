У фракції "Слуга народу" заявили, що не розглядатимуть варіанту перенесення місцевих виборів в Україні 25 жовтня 2020 року. Щоб перенести вибори необхідно вносити зміни в законодавство.

Таку заяву зробив заступник голови комітету Верховної ради з питань організації державної влади, народний депутат Олександр Качура, повідомляє "РБК-Україна".

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При цьому він додав, що чимало експертів та членів інших фракцій повідомляли про те, що місцеві вибори вже не відбудуться.

Два варіанти перенесення місцевих виборів

Нардеп наголосив, що одним з варіантів перенесення виборів є зміна законодавства , оскільки дата їх проведення чітко визначена в Конституції. При цьому, народним депутатам доведеться провести два читання змін в основний закон і отримати висновок Конституційного суду.

, оскільки дата їх проведення чітко визначена в Конституції. При цьому, народним депутатам доведеться провести два читання змін в основний закон і отримати висновок Конституційного суду. Іншим варіантом є запровадження надзвичайного стану .

. Качура наголошує, що жоден з цих варіантів не розглядають.

Він також додав, що можливо місцеві вибори стануть першими, коли кандидати не проводитимуть повноцінних зустрічей з виборцями.

Треба готуватися до того, що ці вибори будуть першими виборами, коли не буде повноцінних зустрічей з кандидатами, в дворах, на масових зборах. Це у випадку, якщо пандемія коронавірусу розповсюджуватиметься по Україні,

– наголосив Качура.

Зверніть увагу! Місцеві вибори в Україні повинні відбутись 25 жовтня 2020 року. На них обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад. Участь зможуть взяти лише ті населені пункти, які сформували органи місцевого самоврядування.

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