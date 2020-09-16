Пока нет предпосылок для проведения местных выборов в октябре 2020 года на территории оккупированного Донбасса. Россия и ОРДЛО остаются заинтересованными в получении специального статуса для Донбасса, а выборы являются лишь переходным мостиком к этому.

Председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в своем блоге написала, что предпосылок для проведения выборов нет даже несмотря на повышение статуса переговорщиков в Минске.

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Экспертка отметила, что в обновленном списке делегатов ТКГ никто не вошел из профильного комитета Верховной Рады или Кабмина, из тех, кто работает с вопросами местного самоуправления или выборов.

Ранее Владимир Зеленский утвердил новый состав делегации Украины для участия в ТКГ – список по ссылке.

Ольга Айвазовская отметила, что Россия и пророссийские боевики остаются заинтересованными в получении специального статуса для оккупированных территорий. По ее словам, местные выборы станут лишь переходным мостиком к этому.

Она отвергла и любую возможность организовать выборы в соответствии с украинским законодательством и международными стандартами.

Экспертка обратила внимание на отсутствие средств для организации процесса в регулярном и гражданском режиме. По ее словам, в бюджете заложено меньше половины суммы, которой не хватит "даже на мизерную оплату труда членов комиссии".

Что известно о выборах на оккупированном Донбассе

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября 2020 года.

В "Слуге народа" надеются, что выборы пройдут таки на всей территории государства, то есть и на временно оккупированных территориях Донбасса.

Руководитель ОПУ Андрей Ермак уже заявил, что выборов под дулами автоматов не будет. Для начала необходим контроль над границей, возможно совместно с международными институтами, нужна безопасность и только потом выборы.

Владимир Зеленский отмечал, что проведение выборов в ОРДЛО возможно только после вывода российских вооруженных формирований из Донбасса и передачи границы под украинский контроль.

В Госдепе США уже заявили, что выборы провести невозможно пока на Донбассе раздаются выстрелы.

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