Чтобы ответить на вопросы от Зеленского на выборах, будут предлагать анкету, и желающие смогут самостоятельно ее заполнить и бросить в специальную коробку. Подсчитывать голоса будут волонтеры после закрытия избирательных участков. Однако неизвестно, будут ли они 12 часов бесплатно работать.

А также проведение такого опроса может обойтись в значительную сумму. Об этом в эфире 24 канала сказал директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто. Также он отметил, что это будут данные не всех украинцев, а только части избирателей.

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Сколько может стоить опрос

Пока неизвестно, будут ли платить волонтерам на участках. Если даже и не будут, то все равно придется печатать бюллетени.

"Мне кажется, это может стоить минимум от 2 миллионов долларов и больше. Возможно, от 2 до 8 миллионов", – отметил социолог.

Также он добавил, что оплата за работу на экзит-полах может стоить примерно 100 – 150 тысяч долларов за 300 участков.

О возможных результатах опроса на выборах

По мнению эксперта, этот опрос не будет показывать объективную картину настроений украинцев. Тем более на местные выборы придет примерно 40 – 50% населения. Также не совсем понятно, как этот опрос будут проводить

Как отметил социолог, процедура во время экзит-полов дает очень точную оценку. И есть одно существенное отличие – во время экзит-полов интервьюеры успевают подойти к каждому, 80% людей опрашивают. А тех, кого не успевают – фиксируют примерный возраст и пол, чтобы регулировать данные.

Если сейчас будут только добровольцы, то отвечать на вопросы будут только избиратели "Слуги народа". Они охотнее будут участвовать в этих выборах. Если опрашивать каждого, то это будет более-менее адекватно,

– отметил Паниотто.

5 вопросов от президента Зеленского на 25 октября / Инфографика 24 канала