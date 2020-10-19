Щоб відповісти на питання від Зеленського на виборах пропонуватимуть анкету й охочі зможуть самостійно її заповнити та кинути у спеціальну коробку. Підраховувати голоси будуть волонтери після закриття виборчих дільниць. Однак невідомо, чи працюватимуть вони 12 годин безкоштовно.

А також проведення такого опитування може обійтись у значну суму. Про це в ефірі 24 каналу сказав директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто. Також він наголосив, що це будуть дані не усіх українців, а лише частини виборців.

Цікаво Волонтери у білих накидках і звіти в телеграм: як проводитимуть опитування Зеленського

Скільки може коштувати опитування

Поки невідомо, чи платитимуть волонтерам на дільницях. Якщо навіть і не будуть, то однаково доведеться друкувати бюлетені.

"Мені здається, це може коштувати мінімум від 2 мільйонів доларів і більше. Можливо, від 2 до 8 мільйонів", – наголосив соціолог.

Також він додав, що оплата за роботу на екзитполах може коштувати приблизно 100 – 150 тисяч доларів за 300 дільниць.

Про ймовірні результати опитування на виборах

На думку експерта, це опитування не показуватиме об'єктивної картини настроїв українців. Тим паче на місцеві вибори прийде приблизно 40 – 50% населення. Також, не зовсім зрозуміло, як це опитування проводитимуть.

Як зазначив соціолог, процедура під час екзитполів дає дуже точну оцінку. І є одна суттєва відмінність – під час екзитполів інтерв'юери встигають підійти до кожного, 80% людей опитують. А тих кого не встигають – фіксують приблизний вік та стать, щоб регулювати дані.

Якщо зараз будуть лише добровольці, то відповідатимуть на питання виключно виборці "Слуги народу". Вони найбільш охоче братимуть участь у цих виборах. Якщо опитуватимуть кожного, то це буде більш-менш адекватно,

– зазначив Паніотто.



5 питань від президента Зеленського на 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу