Действующий мэр Берегово Золтан Бабяк заявил, что в выборах на должность председателя Береговской объединенной территориальной общины (ОТО) получил 72% голосов.

Об этом он написал на своей странице Facebook.

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Он поблагодарил за поддержку и отметил, что за него проголосовало 72% избирателей.

В первых выборах на главу Береговской ОТО голосовали 13 209 избирателей. В итоге я получил 10 109 голосов. Спасибо каждому за доверие,

– заявил Бабяк.

Отметим, что это сообщение он написал и на венгерском языке.

Скандал вокруг выборов в Берегово

Мэр Берегово попал в скандал из-за министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который агитировал голосовать за Бабяка.

Неслучайно много взглядов приковано к Берегово, поскольку мэр Золтан Бабяк сделал замечательную работу, было бы хорошо, если бы он мог продолжать,

– написал Сийярто.

Это заявление возмутило украинский МИД: они отметили, что такие неприемлемые подсказки из Венгрии избирателям нарушают законодательство Украины и не оставляют другого выбора, как жестко реагировать на такие шаги в соответствии с устоявшейся международной практикой и законодательством Украины.