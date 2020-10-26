Чинний мер Берегова Золтан Бабяк заявив, що у виборах на посаду голови Берегівської об’єднаної територіальної громади (ОТГ) отримав 72% голосів.

Про це він написав на своїй сторінці Facebook.

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Він подякував за підтримку та зазначив, що за нього проголосувало 72% виборців.

У перших виборах на голову Берегівської ОТГ голосували 13 209 виборців. У підсумку я отримав 10 109 голосів. Дякую кожному за довіру,

– заявив Бабяк.

Зазначимо, що це повідомлення він написав й угорською мовою.

Скандал навколо виборів у Берегові

Мер Берегова потрапив у скандал через міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, який агітував голосувати за Бабяка.

Невипадково багато поглядів прикуто до Берегова, оскільки мер Золтан Бабяк зробив чудову роботу, було б добре, якби він міг продовжувати,

– написав Сійярто.

Ця заява обурила українське МЗС вони зазначили, що такі неприйнятні підказки з Угорщини виборцям порушують законодавство України та не залишають іншого вибору, як жорстко реагувати на такі кроки відповідно до усталеної міжнародної практики та законодавства Україні.