Мер Берегова Бабяк, за якого агітував Сійярто, заявив про перемогу в ОТГ
Чинний мер Берегова Золтан Бабяк заявив, що у виборах на посаду голови Берегівської об’єднаної територіальної громади (ОТГ) отримав 72% голосів.
Про це він написав на своїй сторінці Facebook.
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Він подякував за підтримку та зазначив, що за нього проголосувало 72% виборців.
У перших виборах на голову Берегівської ОТГ голосували 13 209 виборців. У підсумку я отримав 10 109 голосів. Дякую кожному за довіру,
– заявив Бабяк.
Зазначимо, що це повідомлення він написав й угорською мовою.
Скандал навколо виборів у Берегові
Мер Берегова потрапив у скандал через міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, який агітував голосувати за Бабяка.
Невипадково багато поглядів прикуто до Берегова, оскільки мер Золтан Бабяк зробив чудову роботу, було б добре, якби він міг продовжувати,
– написав Сійярто.
Ця заява обурила українське МЗС вони зазначили, що такі неприйнятні підказки з Угорщини виборцям порушують законодавство України та не залишають іншого вибору, як жорстко реагувати на такі кроки відповідно до усталеної міжнародної практики та законодавства Україні.