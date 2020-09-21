Россияне согласились на минские договоренности и попали в определенную ловушку. Как подчеркнул вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, Москва таким образом уже поддержала выборы на оккупированной территории под контролем ОБСЕ. Единственный способ, как выйти из сложной ситуации с Россией, привлечь третью сторону – то есть миротворцев.

Минские соглашения – это не международный договор

Минские соглашения – это политико-дипломатическая договоренность, а не международный договор. Об этом рассказал Резников в эфире одного из украинских телеканалов, информирует 24 канал.

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Они (россияне – 24 канал) себя в том числе поставили в определенную ловушку, потому что они согласились на то, что выборы в ОРДЛО будут проходить под контролем Бюро демократических институтов прав человека ОБСЕ,

– подчеркнул Резников.

Чиновник отметил, что в ОБСЕ работают только с Копенгагенским стандартом, который четко предусматривает, что не могут быть свободные независимые выборы на территории, если она не контролируется правительством.

Единственный выход – привлечь третью сторону

Единственный выход из глухого угла, в который зашли переговоры с Россией, считает Резников, привлечь третью сторону – то есть миротворцев.

"Это означает, что им (оккупантам – 24 канал) никуда не придется деться, пока для того, чтобы начались выборы, не отдадут контроль над границей правительству Украины. Единственное, что может быть здесь как компромиссное решение, на которое можно выйти путем дипломатического общения – это привлечение третьей стороны, о чем уже идет дискуссия, то есть возвращение к теме миротворцев", – пояснил Резников.

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