Росіяни погодились на мінські домовленості і потрапили у певну пастку. Як наголосив віцепрем'єр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, Москва, таким чином, уже підтримала вибори на окупованій території під контролем ОБСЄ. Єдиний спосіб, як вийти зі складної ситуації з Росією, залучити третю сторону – тобто миротворців.

Мінські угоди – це не міжнародний договір

Мінські угоди – це політико-дипломатична домовленість, а не міжнародний договір. Про це розповів Резніков в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.

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Коли Москва підтримала умови Мінська, вона погодились на те, що вибори на окупованих територіях будуть відбуватись під контролем Бюро демократичних інститутів прав людини ОБСЄ.

Вони (ОБСЄ – 24 канал) працюють тільки з Копенгагенським стандартом, який чітко передбачає, що не можуть бути вільні незалежні вибори на території, якщо вона не контролюється урядом. Тому що уряд зобов'язаний дати гарантії безпеки працівникам моніторингової місії, яка приїжджає,

– сказав урядовець.

Єдиний вихід – залучити третю сторону

Єдиний вихід з глухого кота, у який зайшли перемовини з Росією, вважає Резніков, залучити третю сторону – тобто миротворців.

"Це означає, що їм (окупантам – 24 канал) нікуди не прийдеться дітись, поки для того, щоб почались вибори, не віддадуть контроль над кордоном уряду України. Єдине, що може бути тут як компромісне рішення, на яке можна вийти шляхом дипломатичного спілкування – це залучення третьої сторони, про що вже точиться дискусія, тобто повернення до теми миротворців", – пояснив Резніков.

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