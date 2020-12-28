С проведением спецпроверок местных выборов возможны задержки. Все потому, что количество запросов возросло в 4 раза.

Сколько запросов на проверки поступило

В декабре поступило 3 406 запросов на спецпроверку. Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Читайте также Политический год закончился ужасно: что должен понять Зеленский

Сейчас уже проработали 2608 запросов. В НАПК заметили, что существенный рост количества запросов связан с результатами местных выборов.

Дело в том, что спецпроверки связаны с повышенным коррупционным риском. Проверки касаются городских, сельских, поселковых голов, их заместителей и секретарей.

Что проверяет НАПК

Заметим, НАПК – один из 10 госорганов, который осуществляет спецпроверки чиновников, претендующих на высокие должности.

В частности, НАПК проверяет наличие сведений о кандидатах в реестре лиц, совершивших коррупционные нарушения, а также достоверность данных в декларациях.

Кстати Зеленский полностью восстановил полномочия НАПК