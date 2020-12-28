Із проведенням спецперевірок щодо місцевих виборів можливі затримки. Все тому, що кількість запитів зросла у 4 рази.

Скільки запитів на перевірки надійшло

У грудні надійшло 3406 запитів на спецперевірку. Про це повідомили у пресслужбі Національного агентства з питань запобігання корупції.

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Наразі уже опрацювали 2608 запитів. У НАЗК зауважили, що суттєве зростання кількості запитів пов’язане із результатами місцевих виборів.

Річ у тім, що спецперевірки пов'язані із підвищеним корупційним ризиком. Перевірки стосуються міських, сільських, селищних голів, їх заступників та секретарів.

Що перевіряє НАЗК

Зауважимо, НАЗК – один із 10 держорганів, що здійснює спецперевірки чиновників, які претендують на високі посади.

Зокрема, НАЗК перевіряє наявність відомостей про кандидатів у реєстрі осіб, що вчинили корупційні порушення, а також правдивість даних у деклараціях.

До речі Зеленський повністю відновив повноваження НАЗК