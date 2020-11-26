Люди в черном пытались заблокировать работу избирательной комиссии на Киевщине 17:01, - Читати новину українською Неизвестные пытались заблокировать работу избирательной комиссии / Пресс-служба Нацполиции В поселке Коцюбинское Киевской области неизвестные 26 ноября ворвались в местный избирательный участок. Они пытались помешать процессу подсчета голосов избирателей. Правоохранители задержали сразу 5 нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. Заметьте Махинации на местных выборах: суд вынес приговор участнице УИК Детали инцидента Неизвестные в черной одежде и солнцезащитных очках ворвались в помещение избирательного участка.

Нарушители пытались заблокировать работу членов избирательной комиссии. Между ними возникла стычка.

На место происшествия прибыли полицейские.

Правоохранители выяснили, что один из задержанных – представитель партии, которая принимала участие в выборах.

Свои действия он объяснил тем, что якобы хотел присутствовать при пересчете голосов.

Другие нарушители – его охранники.

Полицейские открыли уголовное производство. Внимание! О ходе местных выборов в Украине можете прочитать здесь. Фото с места происшествия / Фото пресс-службы Нацполиции Фото с места происшествия / Фото пресс-службы Нацполиции

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