Люди в черном пытались заблокировать работу избирательной комиссии на Киевщине
В поселке Коцюбинское Киевской области неизвестные 26 ноября ворвались в местный избирательный участок. Они пытались помешать процессу подсчета голосов избирателей.
Правоохранители задержали сразу 5 нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Детали инцидента
- Неизвестные в черной одежде и солнцезащитных очках ворвались в помещение избирательного участка.
- Нарушители пытались заблокировать работу членов избирательной комиссии. Между ними возникла стычка.
- На место происшествия прибыли полицейские.
- Правоохранители выяснили, что один из задержанных – представитель партии, которая принимала участие в выборах.
- Свои действия он объяснил тем, что якобы хотел присутствовать при пересчете голосов.
- Другие нарушители – его охранники.
- Полицейские открыли уголовное производство.
Фото с места происшествия / Фото пресс-службы Нацполиции
Фото с места происшествия / Фото пресс-службы Нацполиции
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