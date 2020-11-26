Люди у чорному намагалися заблокувати роботу виборчої комісії на Київщині
У селищі Коцюбинське на Київщині невідомі 26 листопада увірвалися до місцевої виборчої дільниці. Вони намагалися перешкодити процесу підрахунку голосів виборців.
Правоохоронці затримали відразу 5 порушників. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
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Деталі інциденту
- Невідомі у чорному одязі та сонцезахисних окулярах увірвалися до приміщення виборчої дільниці.
- Порушники намагалися заблокувати роботу членів виборчої комісії. Між ними виникла сутичка.
- На місце події прибули поліцейські.
- Правоохоронці з'ясували, що один із затриманих – представник партії, яка брала участь у виборах.
- Свої дії він пояснив тим, що нібито хотів бути присутнім під час перерахунку голосів.
- Інші порушники – його охоронці.
- Поліцейські відкрили кримінальне провадження.
Фото з місця події / Фото пресслужби Нацполіції
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