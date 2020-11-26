Люди у чорному намагалися заблокувати роботу виборчої комісії на Київщині 16:46, - Читать новость на русском Невідомі намагалися заблокувати роботу виборчої комісії / пресслужба Нацполіції У селищі Коцюбинське на Київщині невідомі 26 листопада увірвалися до місцевої виборчої дільниці. Вони намагалися перешкодити процесу підрахунку голосів виборців. Правоохоронці затримали відразу 5 порушників. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції. Зауважте Махінації на місцевих виборах: суд виніс вирок членкині ДВК Деталі інциденту Невідомі у чорному одязі та сонцезахисних окулярах увірвалися до приміщення виборчої дільниці.

Порушники намагалися заблокувати роботу членів виборчої комісії. Між ними виникла сутичка.

На місце події прибули поліцейські.

Правоохоронці з'ясували, що один із затриманих – представник партії, яка брала участь у виборах.

Свої дії він пояснив тим, що нібито хотів бути присутнім під час перерахунку голосів.

Інші порушники – його охоронці.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження. Увага! Про перебіг місцевих виборів в Україні можете прочитати тут.

Фото з місця події / Фото пресслужби Нацполіції

Фото з місця події / Фото пресслужби Нацполіції

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