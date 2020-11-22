Экс-главу Славянска Нелю Штепу, которая радовалась пророссийским боевикам, исключили из "Партия развития и мира". Также ее лишат мандата депутата Славянского городского совета.

Причиной стало то, что Неля Штепа неожиданно поддержала во втором туре выборов мэра кандидата от ОПЗЖ Павла Придворова. Об этом говорится в заявлении "Партии развития и мира".

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Такие действия "Партия развития и мира" оценили как предательские, поэтому исключили ее из рядов политсилы.

"Горько и больно наблюдать, как в очередной раз политик в угоду личной выгоде предает своих избирателей и свою партию. Сейчас речь идет о Нелю Штепу, которая поставила личные интересы выше, чем интересы своего города и своих избирателей", – говорится в заявлении.

Справка. Во втором туре выборов городского головы Славянска "Партия развития и мира" поддержала действующего мэра Славянска Вадима Ляха.

Также в заявлении вспомнили, как меньше чем месяц назад именно штаб ОПЗЖ и Павел Придворный "выливали на Штепу реки черного пиара и компромата".

"Она не хочет вспоминать, как народные депутаты от ОПЗЖ делали все возможное, чтобы она и дальше оставалась за решеткой по обвинению в сепаратизме", – отметили в партии.



Заявление об исключении Нели Штепы / Фото " Партии развития и мира"

Что известно о Нелю Штепу