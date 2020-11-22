Одіозну Нелю Штепу виключили з партії та позбавлять мандата: причина
Ексголову Слов'янська Нелю Штепу, яка раділа проросійським бойовикам, виключили з "Партія розвитку та миру". Також її позбавлять мандата депутатки Слов'янської міської ради.
Причиною стало те, що Неля Штепа несподівано підтримала у другому турі виборів мера кандидата від ОПЗЖ Павла Придворова. Про це мовиться в заяві "Партія розвитку та миру".
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Такі дії "Партія розвитку та миру" оцінили як зрадницькі, тому виключили її з лав політсили.
"Гірко й боляче спостерігати, як укотре політик на догоду особистій вигоді зраджує своїх виборців і свою партію. Зараз ідеться про Нелю Штепу, яка поставила особисті інтереси вище, ніж інтереси свого міста і своїх виборців", – мовиться в заяві.
Також у заяві пригадали, як менше ніж місяць тому саме штаб ОПЗЖ і Павло Придворний "виливали на Штепу ріки чорного піару й компромату".
"Вона не хоче згадувати, як народні депутати від ОПЗЖ робили все можливе, щоб вона й далі залишалася за ґратами за звинуваченням у сепаратизмі", – зазначили у партії.
Заява про виключення Нелі Штепи / Фото "Партії розвитку та миру"
Що відомо про Нелю Штепу
- За часів Віктора Януковича Неля Штепа обіймала посаду мера Слов'янська. Також вона була членкинею "Партії регіонів".
- Під час Революції Гідності одіозна депутатка підтримувала й агітувала за антимайданівців та раділа приходу бойовиків та російських військових у місто.
- 11 липня 2014 року її затримали за підозрою в сепаратизмі. Суддям вона заявила, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ і "захистити" її нібито через тиск бойовиків.
- Пізніше Європейський суд з прав людини визнав порушення з боку України у справі Штепи та зобов'язав виплатити жінці 3600 євро.
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