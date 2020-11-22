Ексголову Слов'янська Нелю Штепу, яка раділа проросійським бойовикам, виключили з "Партія розвитку та миру". Також її позбавлять мандата депутатки Слов'янської міської ради.

Причиною стало те, що Неля Штепа несподівано підтримала у другому турі виборів мера кандидата від ОПЗЖ Павла Придворова. Про це мовиться в заяві "Партія розвитку та миру".

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Такі дії "Партія розвитку та миру" оцінили як зрадницькі, тому виключили її з лав політсили.

"Гірко й боляче спостерігати, як укотре політик на догоду особистій вигоді зраджує своїх виборців і свою партію. Зараз ідеться про Нелю Штепу, яка поставила особисті інтереси вище, ніж інтереси свого міста і своїх виборців", – мовиться в заяві.

Довідка. У другому турі виборів міського голови Слов'янська "Партія розвитку та миру" підтримала чинного мера Слов'янська Вадима Ляха.

Також у заяві пригадали, як менше ніж місяць тому саме штаб ОПЗЖ і Павло Придворний "виливали на Штепу ріки чорного піару й компромату".

"Вона не хоче згадувати, як народні депутати від ОПЗЖ робили все можливе, щоб вона й далі залишалася за ґратами за звинуваченням у сепаратизмі", – зазначили у партії.



Заява про виключення Нелі Штепи / Фото "Партії розвитку та миру"

Що відомо про Нелю Штепу