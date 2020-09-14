Местные выборы 25 октября 2020 года состоятся согласно новому Избирательному кодексу. Эксперты предупреждают, самый сложный этап начнется после закрытия участков и начала подсчета голосов.

Избирательный кодекс внес существенные изменения в голосование

Новый Избирательный кодекс существенно меняет правила избрания как советов местных уровней, так и Верховной Рады. Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

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Основные изменения во время голосования:

По мажоритарке можно избираться только в селах, поселках городского типа и городах с населением до 10 тысяч человек.

Выборы в крупных населенных пунктах и советах высшего уровня будут проходить по пропорциональной системе.

Списки будут открытыми. Возможности самовисуватись нет. Списки формируются исключительно политическими партиями.

У избирателя есть возможность избрать именно того представителя политической силы, которого он хочет видеть в Раде.

Если ты не договорился с партией, ты не сможешь баллотироваться. Если ты победил на выборах в округе, но твоя партия не набрала проходные проценты, ты не получишь мандат. И это огромное искажение, которого раньше не было во время выборов в Украине,

– отметил эксперт Сергей Гайдай.

Изменились границы избирательных округов

Большие трудности будут и во время подсчета голосов. Очень трудно при этой системе будет спрогнозировать свои шансы и политическим силам. Еще одно неудобство – согласно новому кодексу изменились границы округов. Это добавит работы политикам, которые привыкли работать в своем округе.