Новый Избирательный кодекс – новые проблемы: эксперты о трудностях во время местных выборов
Местные выборы 25 октября 2020 года состоятся согласно новому Избирательному кодексу. Эксперты предупреждают, самый сложный этап начнется после закрытия участков и начала подсчета голосов.
Избирательный кодекс внес существенные изменения в голосование
Новый Избирательный кодекс существенно меняет правила избрания как советов местных уровней, так и Верховной Рады. Об этом говорится в материале "РБК-Украина".
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Основные изменения во время голосования:
По мажоритарке можно избираться только в селах, поселках городского типа и городах с населением до 10 тысяч человек.
Выборы в крупных населенных пунктах и советах высшего уровня будут проходить по пропорциональной системе.
Списки будут открытыми. Возможности самовисуватись нет. Списки формируются исключительно политическими партиями.
У избирателя есть возможность избрать именно того представителя политической силы, которого он хочет видеть в Раде.
Если ты не договорился с партией, ты не сможешь баллотироваться. Если ты победил на выборах в округе, но твоя партия не набрала проходные проценты, ты не получишь мандат. И это огромное искажение, которого раньше не было во время выборов в Украине,
– отметил эксперт Сергей Гайдай.
Изменились границы избирательных округов
Большие трудности будут и во время подсчета голосов. Очень трудно при этой системе будет спрогнозировать свои шансы и политическим силам. Еще одно неудобство – согласно новому кодексу изменились границы округов. Это добавит работы политикам, которые привыкли работать в своем округе.
Что известно о местных выборах 2020?
15 июля Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.
На местных выборах традиционно будут выбирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов.
Участие смогут принять только те населенные пункты, которые сформировали органы местного самоуправления по реформе децентрализации.