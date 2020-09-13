Місцеві вибори 25 жовтня 2020 року відбудуться згідно з новим Виборчим кодексом. Експерти попереджають, найскладніший етап розпочнеться після закриття дільниць та початку підрахунку голосів.

Виборчий кодекс вніс суттєві зміни у голосування

Новий Виборчий кодекс суттєво міняє правила обрання як рад місцевих рівнів, так і Верховної Ради. Про це мовиться у матеріалі "РБК-Україна".

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Основні зміни під час голосування:

По мажоритарці можна обиратись лише у селах, селищах міського типу та містах з населенням до 10 тисяч осіб.

Вибори в більших населених пунктах та радах вищого рівня відбуватимуться за пропорційною системою.

Списки будуть відкритими. Можливості самовисуватись нема. Списки формуються виключно політичними партіями.

У виборця є можливість обрати саме того представника політичної сили, якого він хоче бачити у раді.

Якщо ти не домовився з партією, ти не зможеш балотуватися. Якщо ти переміг на виборах в окрузі, але твоя партія не набрала прохідні відсотки, ти не отримаєш мандат. І це величезне спотворення, якого раніше не було під час виборів в Україні,

– зазначив експерт Сергій Гайдай.

Змінились межі виборчих округів

Великі труднощі будуть і під час підрахунку голосів. Дуже важко за цієї системи буде спрогнозувати свої шанси і політичним силам. Ще одна незручність – згідно з новим кодексом змінились кордони округів. Це додасть роботи політикам, які звикли працювати у своєму окрузі.