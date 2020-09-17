Верховная Рада проголосовала в первом чтении за закон "О столице Украины – город-герой Киев". Об изменениях закона и какой это будет результат – в материале 24 канала.

Какие главные положения закона о столице?

Авторы закона "О столице Украины-городе-герое Киеве" предлагают следующие изменения:

полномочия и должности Киевского городского головы и главы КГГА разделяются;

Киевский городской голова будет возглавлять Киевский магистрат – исполнительный орган Киевского городского совета, председательствовать на заседаниях Киевского городского совета;

председатель Киевской городской государственной администрации будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти;

Киевский магистрат создается Киевсоветом и является ее исполнительным органом.

Бюджет будет районный и городской. Распоряжаться бюджетом будет Киевский магистрат во главе с мэром. Определять бюджет будут райсоветы и Киевсовет;

восстанавливаются районные советы;

Киевсовет сокращается со 120 до 80 депутатов;

границы районов столицы утверждаются Кабмином по предложениям Киевсовета, согласованными с райсоветами.

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Полномочия мэра Киева усилят, а глава КГГА будет контролировать его действия / Фото Киевсовета

Народный депутат от фракции "Слуга народа", один из авторов закона Александр Ткаченко подчеркивает: документ четко разделяет власть в Киеве.

Есть сильный мэр столицы, магистрат, который руководит городом, разрабатывает стратегические документы, которые принимает Киевсовет. У главы КГГА контрольные функции. Мэру возвращаются те полномочия, которые есть во всех других городах государства. В частности, определять стратегию города, распоряжаться деньгами. Сейчас эти полномочия соединены в двух должностях,

– отмечает Александр Ткаченко.

Почему Верховная Рада приняла новый закон о столице?

Правительство 4 сентября приняло решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской горгосадминистрации. Виталий Кличко сказал, что его увольнение незаконное, неконституционное, недемократичное и противоречит местному самоуправлению.

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По убеждению экспертов, новая власть сейчас делает шаги в направлении, чтобы получить поддержку на местах. По словам заместителя председателя Украинского института анализа и менеджмента политики Владислава Дзивидзинского, власть в Киеве осталась в руках БПП. С другой стороны, недостатков в работе нынешней власти Киева и мэра Виталия Кличко, за что его критикуют в команде президента Зеленского, достаточно. Среди главных – тотальная застройка Киева, где царит множество коррупционных схем, введенных не Кличко. Но мэр их не искоренил.



У киевлян к Кличко много претензий из-за незаконных застроек / фото соцсетей

"Власть продемонстрировала, что может провести быстро изменения и внеочередные выборы. Чтобы сменить власть в Киеве, нужен механизм. В "Слуге народа" решили внести изменения в уже действующий закон "О столице Украины – городе-герое Киеве", – отмечает Владислав Дзивидзинский.

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По словам директора социологической службы "Украинский барометр" Виктора Небоженко, к Кличко есть претензии, как к управленцу, который окружил себя жадными людьми.

Одновременное совмещение двух должностей упрощало Виталию Кличко управления Киевом, но увеличивало риск коррупции. Во всем мире мэр и глава администрации – разные должности. Избранный на выборах мэр имеет свои полномочия, а назначенец – свои. Между ними должны быть не конфликт и разборки, а конституционные взаимоотношения,

– отмечает Виктор Небоженко.

Впрочем, считает политолог, следует ожидать личностного конфликта между мэром и главой КГГА. Особенно, если они будут из разных партий.

Как отмечает политический эксперт Дмитрий Купыра, Украине и Киеву в частности не нужны другие учреждения – госадминистрации, поскольку они не имеют никакого отношения к местному самоуправлению. В то же время политолог замечает: решение о восстановлении райсоветов существует. Но нынешний Киевсовет и его руководство сделали все, чтобы выборы в райсоветы не состоялись. И эти выборы нужно провести.

Для восстановления самоуправления в Киеве даже райсоветы не спасают ситуацию. Учитывая количество людей, проживающих в столице. Райсоветы должны быть переходным этапом к микрорайсоветам. Районы в Киеве административно образованы еще советскими чиновниками, чтобы управлять городом, а не самоуправлять. Если мы движемся к самоуправлению, то микрорайсоветы должны быть без администраций, а с исполкомами,

– убежден Дмитрий Купира.

Возобновит ли новый закон местное самоуправление в Киеве?

Александр Ткаченко отмечает: новый закон позволит киевлянам наконец почувствовать себя не только защищенными, но и жить в городе, где удобно. Это возвращение нормального европейского самоуправления. По словам нардепа, авторы и фракция "Слуга народа" готовы к публичному широкому обсуждению текста документа с киевлянами. К разработке закона согласились присоединиться европейские коллеги.

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Владислав Дзивидзинский отмечает: важно, что законопроектом восстанавливаются райсоветы в Киеве. Эксперт напоминает: райсоветы были ликвидированы Януковичем в 2010 году, чтобы было удобно управлять Киевом. А это противоречит Магдебургскому праву, децентрализации.

Способствовать самоуправлению будет уменьшение количества депутатов Киевсовета / Фото Киевсовета

Председатель Центра исследований политических ценностей Олесь Доний отмечает: из позитивов нового закона – сокращение депутатского корпуса Киевсовета. В Украине вообще местные советы имеют раздутые штаты. Граждане преимущественно не могут назвать фамилии своих депутатов. По райсоветам, по его мнению, ситуация неоднозначная.

Районы в Киеве нельзя назвать устоявшимся и исторически воспринятых жителями, а тем более с отдельной инфраструктурой. Как показывает опыт предыдущих райсоветов в Киеве, в основном они занимались частными экономическими интересами, чем усилением влияния граждан на принятие решений. Это вопрос концепции,

– подчеркивает Олесь Доний.

Владислав Дзивидзинский добавляет: Украину ждет новый формат административно-территориального деления, продолжение реформы децентрализации.

Когда в Киеве могут состояться выборы?

По убеждению специалистов, то, что "Слуга народа" стремится получить полноту власти – нормально. Как отмечает Дзивидзинский, рейтинги Кличко высокие, но имеют негативную динамику. Поэтому Кличко, который 19 сентября обратился в Верховную Раду с инициативой распустить Киевсовет и назначить досрочные выборы, пытается перехватить инициативу. Пока поддержка киевлян позволяет.

Досрочные выборы в Киеве обновят власть / Фото Getty

Виктор Небоженко отмечает: сейчас у Кличко лучшие шансы на победу в Киеве. Но до тех пор, пока нет объективно сильного конкурента.

Как только объявят выборы в Киеве, мы увидим много интересных людей. Роман Безсмертный, Олег Ляшко, Владимир Гройсман, Арсений Яценюк, Александр Турчинов. Тогда шансы Кличко могут снизиться,

– отмечает Небоженко.

Пока проведение внеочередных выборов в Киеве под вопросом. Как отметил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, досрочные выборы в Киеве в декабре 2019 году вряд ли состоятся. Учитывая то, что закон о столице принят только в первом чтении. Вероятно, выборы Киевсовета и мэра столицы состоятся вместе с местными выборами по всей Украине весной 2020 года.

По словам Александра Ткаченко, вопрос внеочередных выборов на повестке дня. Если Киевсовет не может собраться на заседание, это вопрос доверия самому мэру Кличко. Но, подчеркивает нардеп, выборы в Киеве должны состояться на базе нового закона.

Реформу местного самоуправления провести в сжатые сроки невозможно. Вполне логично продолжать децентрализацию и обновления власти на местах постепенно. И начинать надо со столицы Украины.