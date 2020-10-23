В селе Троицкое, что в Одесской области, ночью на 23 октября кандидату на пост главы ОТО бросили во двор зажигательную смесь.

Правоохранители устанавливают мотивы и обстоятельства преступления, от которого к счастью никто не пострадал. Действия квалифицировали как хулиганство. Об инциденте сообщает Нацполиция.

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Кандидат сам уведомил полицию об этом. "В его двор забросили две бутылки с зажигательной смесью", – говорится в сообщении.

"Коктейль Молотова" – фишка предвыборной гонки в Одесской области / Фото Нацполиции

Ранее сайт 24 канала сообщал о том, что на кандидата в облсовет Одесской области от ВО "Батькивщина" совершили покушение.

Местные выборы состоятся 25 октября.