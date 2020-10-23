В селі Троїцьке, що на Одещині, вночі на 23 жовтня кандидату на посаду голови ОТГ кинули у двір запальну суміш.

Правоохоронці встановлюють мотиви й обставини злочину, від якого на щастя ніхто не постраждав. Дії кваліфікували як хуліганство. Про інцидент повідомляє Нацполіція.

Читайте також "Сітки" підкупу та 556 кримінальних справ: МВС підсумувало порушення виборчої кампанії

Кандидат сам повідомив поліцію про це. "На його двір закинули дві пляшки із запальною сумішшю", – йдеться у повідомленні.

"Коктейль Молотова" – фішка передвиборчих перегонів на Одещині / Фото Нацполіції

Раніше сайт 24 каналу повідомляв про те, що на кандидата в облраду Одеської області від ВО "Батьківщина" скоїли замах.

Місцеві вибори відбудуться 25 жовтня.