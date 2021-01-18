Новым главой Бориспольской ОТГ станет Владимир Борисенко. Его избрали на местных выборах 17 января, ведь предыдущий победитель Анатолий Федончук умер.

Владимир Борисенко собрал больше всего голосов избирателей. Официальные результаты выборов опубликовали на сайте движения ЧЕСТНО со ссылкой на местную ТИК.

Кстати Умер Анатолий Федорчук – действующий мэр Борисполя и главный претендент на должность

За Борисенко, представляющего партию "Европейская солидарность", проголосовали 28,41% избирателей. Его ближайшим конкурентом был действующий секретарь Броварского горсовета Владислав Байчас, который баллотировался как самовыдвиженец. Последний занял второе место и набрал 20,61%.

За пост главы Бориспольской ОТГ боролась также народный депутат Анна Скороход. Она прошла в парламент от "Слуги народа", но впоследствии стала внефракционной. Скороход набрала меньше 7% голосов в Борисполе.

Обратите внимание! Мэр Борисполя Анатолий Федончук умер от коронавируса сразу после выборов. О результатах голосования политик так и не успел узнать. К слову, он возглавлял город еще с 2006 года.