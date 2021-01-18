Новим главою Бориспільської ОТГ стане Володимир Борисенко. Його обрали на місцевих виборах 17 січня, адже попередній переможець Анатолій Федончук помер.

Володимир Борисенко зібрав найбільше голосів виборців. Офіційні результати виборів опублікували на сайті руху ЧЕСНО з посиланням на місцеву ТВК.

До речі Помер Анатолій Федорчук – чинний мер Борисполя й головний претендент на посаду

За Борисенка, який представляє партію "Європейська солідарність" проголосували 28,41% виборців. Його найближчим конкурентом був чинний секретар Броварської міськради Владислав Байчас, який балотувався як самовисуванець. Останній посів друге місце і набрав 20,61%.

За посаду глави Бориспільської ОТГ боролася також народна депутатка Анна Скороход. Вона пройшла в парламент від "Слуги народу", але згодом стала позафракційною. Скороход набрала менше за 7% голосів у Борисполі.

Зверніть увагу! Мер Борисполя Анатолій Федончук помер від коронавірусу одразу після виборів. Про результати голосування політик так і не встиг дізнатись. До слова, він очолював місто ще з 2006 року.