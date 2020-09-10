В Запорожье пытались фальсифицировать местные выборы. Житель области предлагал денежное вознаграждение за изменение избирательного адреса.

Людей массово свозили в отделение ведения реестра избирателей

В милицию поступило сообщение о том, что граждан массово свозят в Запорожское отделение ведения реестра избирателей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Запорожской области.

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Полицейские установили, что с 5 сентября избирательные адреса изменили более 400 местных жителей. Лишь 9 сентября с такой целью в отделение ведения реестра избирателей привезли 76 человек.

За какого кандидата голосовать – не указывали

Правоохранители опросили граждан, которые хотели изменить избирательные адреса из Запорожья на другие населенные пункты области. Понятных причин будущие избиратели назвать не могли. После проведенного расследования, стражи порядка выяснили, что 29-летний мужчина предлагал людям за это деньги, однако какого кандидата следует поддержать на голосовании он не сообщал.

Обратите внимание! Полиция начала уголовное производство за дачу ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификацию избирательных документов. Решается вопрос об уведомлении о подозрении.