Бывшая городская глава Славянска Неля Штепа, которая в 2014 году призвала Путина ввести войска в город, снова баллотируется на местных выборах. Славянск уже увешан рекламными билбордами с ее изображениями, все агитационные материалы написаны на русском языке.

О русскоязычной рекламе Штепы, что развешана на улицах Славянска, пишет гражданская сеть ОПОРА.

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Что изображено на билбордах:

Портрет Штепы;

Надпись на русском языке, созвучная с названием политсилы, от которой она идет на выборы, – "Партия мира и развития".

Интересно, что в интервью местному интернет-изданию "Карачун" Штепа в начале августа заявила, что политсовет "Партии мира и развития" выдвинул ее кандидатуру на должность городского председателя Славянска на местных выборах 25 октября.

По информации с официального сайта Минюста эта политсила зарегистрирована в Киеве, впрочем, официальных данных о наличии ячеек или представительств в Донецкой области нет.



Сообщение Штепы в соцсетях / Скриншот

Ее билборды в Славянске / Фото ОПОРА

Что нарушает Штепа своей рекламой

Билборды, содержащие фразу созвучную с названием партии, от которой Штепа идет на выборы, следует рассматривать как политическую рекламу. По крайней мере, так считает советник по юридическим вопросам Гражданской сети ОПОРА Павел Романюк.

Следовательно, речь идет о нарушении нескольких законов Украины. В частности, – об обеспечении функционирования украинского языка, потому что Штепа использует в своей рекламе только русский.

Поэтому ОПОРА уже обратилась с жалобой в Главное управление Госпродпотребслужбы в Донецкой области и с заявлением к Уполномоченному по защите государственного языка.

Кроме того, реклама имеет признаки преждевременной агитации.

Согласно Избирательному кодексу, вести предвыборную агитацию можно со следующего дня после того, как партию или кандидата будет зарегистрировано. Сейчас выявляется ситуация, когда официально кандидат не зарегистрирован, а политическая реклама от его имени уже ведется,

– уточнила координатор наблюдения сети ОПОРА за выборами в Донецкой области Наталья Боровская.

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