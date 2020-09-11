Колишня міська голова Слов’янська Неля Штепа, яка у 2014 році закликала Путіна ввести війська в місто, знову балотується на місцевих виборах. Слов’янськ вже обвішаний рекламними білбордами з її зображеннями, всі агітаційні матеріали написані російською мовою.

Про російськомовну рекламу Штепи, що розвішана на вулицях Слов’янська, пише громадянська мережа ОПОРА.

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Що зображено на білбордах:

Портрет Штепи;

Напис російською мовою, що співзвучний із назвою політсили, від якої вона йде на вибори, – "Партія миру та розвитку".

Цікаво, що в інтерв'ю місцевому інтернет-виданню "Карачун" Штепа на початку серпня заявила, що політрада "Партії Миру та Розвитку" висунула її кандидатуру на посаду міського голови Слов'янська на місцевих виборах 25 жовтня.

За інформацією з офіційного сайту Мін’юсту ця політсила зареєстрована у Києві, втім, офіційних даних про наявність осередків чи представництв у Донецькій області нема.



Допис Штепи у соцмережах / Скриншот



Її білборди у Слов'янську / Фото ОПОРА

Що порушує Штепа своєю рекламою

Білборди, що містять фразу співзвучну з назвою партії, від якої Штепа йде на вибори, слід розглядати як політичну рекламу. Принаймні, так вважає радник з юридичних питань Громадянської мережі ОПОРА Павло Романюк.

Відтак, йдеться про порушення кількох законів України. Зокрема, – про забезпечення функціонування української мови, бо Штепа використовує у своїй рекламі лише російську.

Тому ОПОРА вже звернулася зі скаргою до Головного управління Держпродспоживслужби у Донецькій області та із заявою до Уповноваженого із захисту державної мови.

Крім того, реклама має ознаки дочасної агітації.

Згідно з Виборчим кодексом, вести передвиборчу агітацію можна з наступного дня після того, коли партію чи кандидата буде зареєстровано. Зараз виявляється ситуація, коли офіційно кандидат не зареєстрований, а політична реклама від його імені вже ведеться,

– уточнила координаторка спостереження мережі ОПОРА за виборами у Донецькій області Наталія Боровська.

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