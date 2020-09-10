Депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, согласно которому ЦИК сможет проводить опрос среди украинцев в день выборов. Такая инициатива сразу подверглась критике как со стороны народных избранников, так и экспертов. Бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера отметил, что нет никакой необходимости вносить и принимать этот законопроект.

Потому это ненужно со многих точек зрения. В частности, финансовой, так как это обойдется бюджету в немаленькую сумму. Однако авторы инициативы об этом умалчивают. Такое мнение Андрей Магера высказал в эфире программы "Есть вопросы" на 24 канале.

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Он также отметил, что сейчас в этом нет необходимости, особенно в тех условиях, когда введена новая избирательная система на местных выборах. Поэтому члены избирательной комиссии будут иметь достаточно много работы на участках. Следовательно, нет целесообразности загружать их еще этим вопросом.

По его словам, до конца неизвестно, для чего требуется этот опрос. Например, для того, чтобы избиратели высказались относительно:

Конституции;

возможных изменений в нее;

государственных символов;

государственного языка;

внешнеполитической ориентации Украины?

Для чего это делается? В любом случае это очень серьезный риск для манипуляции подобными исследованиями. Потому что будут говорить, что это "воля народа", и будут очень серьезные вопросы,

– отметил Андрей Магера.

Он считает, что в Украине достаточно социологических служб, которые проводят опросы объективно и эффективно.

Кроме того, на уровне закона не решается процедура такого опроса. В частности, в предложенном законопроекте предлагается, чтобы саму процедуру утверждала ЦИК. И именно Центральная избирательная комиссия решала, каким образом это будет происходить.

"В этом нет никакой необходимости. Достаточно хорошие и чувствительные результаты могут замерять действующие социологические службы и соответствующие структуры", – подчеркнул бывший заместитель председателя ЦИК.

Успеет ли парламент принять этот законопроект

Андрей Магера объяснил, с точки зрения регламента Верховной Рады, после принятия законопроекта за основу парламент имеет 14 дней для подготовки ко второму чтению.

Также парламент может сократить срок вдвое. То есть, оставить 7 дней для доработки комитетом. По его мнению, если действовать по таким соображениям, то к началу октября этот закон мог бы вступить в силу.

Но вопрос не в этом заключается. А в том, что он несет серьезные риски для государства. Особенно, в период войны. Я это рассматриваю исключительно как некую вредительскую идею тех, кто заинтересован в расшатывании ситуации в Украине,

– рассказал он.

Справка. Авторами законопроекта являются Александр Корниенко, Андрей Клочко, Владимир Иванов, Александр Качура и Андрей Стрихарский – народные депутаты от фракции "Слуга народа", члены Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

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