Депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, згідно з яким ЦВК зможуть проводити опитування серед українців у день виборів. Така ініціатива одразу зазнала критики як з боку народних обранців, так і експертів. Колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера відзначив, що немає жодної необхідності вносити і приймати цей законопроєкт.

Відтак це непотрібно з багатьох точок зору. Зокрема, фінансової, адже це обійдеться бюджету в немаленьку суму. Однак автори ініціативи про це замовчують. Таку думку Андрій Магера висловив в ефірі програми "Є питання на 24 каналі.

Зверніть увагу Допомога чи потенційна державна зрада: чому депутати за або проти опитувань у день виборів

Він також відзначив, що наразі в цьому немає необхідності, особливо в тих умовах, коли запроваджена нова виборча система на місцевих виборах. Відтак члени виборчої комісії матимуть достатньо багато роботи на дільницях. Тому немає доцільності завантажувати їх ще цим питанням.

За його словами, до кінця невідомо, для чого потрібно це опитування. Наприклад, для того, аби виборці висловилися стосовно:

Конституції;

можливих змін до неї;

державних символів;

державної мови;

зовнішньо політичної орієнтації України?

Для чого це робиться? В будь-якому разі це дуже серйозний ризик для маніпуляції подібними дослідженнями. Бо будуть говорити, що це "воля народу" і будуть дуже серйозні питання,

– зазначив Андрій Магера.

Він вважає, що в Україні достатньо соціологічних служб, які проводять опитування об'єктивно та ефективно.

Крім того, на рівні закону не вирішується процедура такого опитування. Зокрема, в запропонованому законопроєкті пропонується, щоб саму процедуру затверджувала ЦВК. І саме центральна виборча комісія вирішувала, в який спосіб це відбуватиметься.

"В цьому немає жодної потреби. Досить хороші і чутливі результати можуть заміряти чинні соціологічні служби і відповідні структури", – наголосив ексзаступник голови ЦВК.

Чи встигне парламент прийняти цей законопроєкт

Андрій Магера пояснив, з точки зору регламенту Верховної Ради, після прийняття законопроєкту за основу, парламент має 14 днів для підготовки до другого читання.

Також парламент може скоротити термін удвічі. Тобто, залишити 7 днів для доопрацювання комітетом. На його думку, якщо з таких міркувань, то до початку жовтня цей закон міг би набрати чинності.

Але питання не в цьому полягає. А в тому, що він несе серйозні ризики для держави. Особливо, в період війни. Я це розглядаю виключно як якусь шкідницьку ідею тих, хто зацікавлений у розхитуванні ситуації в Україні,

– розповів він.