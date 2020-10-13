В Комитете избирателей Украины обеспокоены решением президента Зеленского проводить опрос во время местных выборов 25 октября. В КИУ говорят, что это противоречит избирательному законодательству.

Похожие инициативы ранее не были приняты

В Комитете избирателей отмечают, что не понимают, какой именно юридический механизм используют во время проведения опроса и каковы будут его последствия. Об этом говорится в заявлении КИУ, опубликованном в фейсбуке.

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Процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом Украины. КИУ напоминает, что в начале сентября похожие инициативы уже рассматривались в Верховной Раде, однако не были приняты,

– говорится в заявлении КИУ.

Законопроект с похожим предложением раскритиковали

В начале сентября парламент уже рассматривал аналогичные предложения. В частности, говорится о законопроекте №4043 "О внесении изменений в Закон Украины "О Центральной избирательной комиссии" относительно опросов общественного мнения". В документе предлагали разрешить ЦИК проводить опросы общественного мнения на общегосударственных выборах.

Однако Верховная Рада за инициативу не проголосовала. Более того, ее раскритиковали эксперты.

До выборов слишком мало времени, – КИУ

В КИУ отмечают, до выборов осталось только 12 дней, поэтому похожие нагрузки на комиссии могут вообще заблокировать весь процесс. Избирателям нужно время, чтобы принять решение.

Избиратели должны иметь достаточно времени для того, чтобы сделать осознанный выбор относительно того или иного вопроса, а сторонники и оппоненты разных вариантов ответов должны иметь возможности для проведения агитационной работы среди граждан,

– добавили в КИУ.

Сейчас это невозможно, поэтому может рассматриваться, как манипулятивная технология.