Опитування в день голосування суперечать Виборчому кодексу, – КВУ про ініціативу Зеленського
У Комітеті виборців України занепокоєні рішенням президента Зеленського проводити опитування під час місцевих виборів 25 жовтня. У КВУ кажуть, що це суперечить виборчому законодавству.
Схожі ініціативи раніше не були ухвалені
У Комітеті виборців наголошують, що не розуміють, який саме юридичний механізм використають під час проведення опитування і які будуть його наслідки. Про це сказано у заяві КВУ, опублікованій у фейсбуці.
До теми Додаткові 5 питань: Зеленський анонсував всенародне опитування під час виборів
Процедура проведення всенародного опитування в день голосування не передбачена Виборчим кодексом України. КВУ нагадує, що на початку вересня схожі ініціативи вже розглядалися у Верховній Раді, однак не були прийняті,
– мовиться у заяві КВУ.
Законопроєкт зі схожою пропозицією розкритикували
На початку вересня парламент вже розглядав аналогічні пропозиції. Зокрема, мовиться про законопроєкт №4043 "Про внесення змін до Закону України "Про Центральну виборчу комісію" щодо опитувань громадської думки". У документі пропонували дозволити ЦВК проводити опитування громадської думки на загальнодержавних виборах.
Проте Верховна Рада за ініціативу не проголосувала. Ба більше, її розкритикували експерти.
До виборів занадто мало часу, – КВУ
У КВУ наголошують, до виборів залишилось лише 12 днів, тому схожі навантаження на комісії можуть взагалі заблокувати весь процес. Виборцям потрібен час, аби ухвалити рішення.
Виборці повинні мати достатньо часу для того, щоб зробити усвідомлений вибір щодо того чи іншого питання, а прихильники та опоненти різних варіантів відповідей повинні мати можливості для проведення агітаційної роботи серед громадян,
– додали у КВУ.
Зараз це неможливо, отож може розглядатись, як маніпулятивна технологія.
Що відомо про опитування від Зеленського
- 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував, що 25 жовтня на виборчій дільниці українцям запропонують відповісти на додаткові 5 питань.
- Про що буде опитування – наразі невідомо.
- За словами президента, питання стосуватимуться того, що "люди обговорюють на вулиці, на кухні і в інтернеті, про що сперечаються з друзями, батьками або таксистами".