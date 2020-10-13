У Комітеті виборців України занепокоєні рішенням президента Зеленського проводити опитування під час місцевих виборів 25 жовтня. У КВУ кажуть, що це суперечить виборчому законодавству.

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У Комітеті виборців наголошують, що не розуміють, який саме юридичний механізм використають під час проведення опитування і які будуть його наслідки. Про це сказано у заяві КВУ, опублікованій у фейсбуці.

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