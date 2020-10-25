В Черкасской области в ночь с 24 на 25 октября от COVID-19 умер кандидат в Христиновский городской совет Александр Кучеренко. Он шел на местные выборы от партии "Европейская солидарность".

Жена Кучеренко сейчас находится на самоизоляции. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила нардепка от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко. Обратите внимание Мэр Киева Кличко заболел коронавирусом Мы всей нашей командой выражаем искренние соболезнования семье господина Александра,

– заявила Геращенко. Как смерть кандидата повлияла на выборы Когда стало известно о смерти Кучеренко, некоторые члены территориальной избирательной комиссии в Христиновке пытались поставить штамп "выбыл" на всех бюллетенях напротив "Европейская солидарность".

К обсуждению такой возможности привлекли также Центральную избирательную комиссию и Комитет избирателей Украины.

Совместными усилиями они остановили процесс. Жители Христиновки смогут проголосовать за партию "Европейская солидарность". Обратите внимание! 25 октября в Украине проходят местные выборы. Свой голос каждый избиратель может отдать только за 1 кандидата и 1 политическую силу.

Выборы местных кандидатов и мэров: тонкости процесса / Инфографика 24 канала