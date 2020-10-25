От COVID-19 умер кандидат на местных выборах от ЕС Кучеренко
В Черкасской области в ночь с 24 на 25 октября от COVID-19 умер кандидат в Христиновский городской совет Александр Кучеренко. Он шел на местные выборы от партии "Европейская солидарность".
Жена Кучеренко сейчас находится на самоизоляции. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила нардепка от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.
Обратите внимание Мэр Киева Кличко заболел коронавирусом
Мы всей нашей командой выражаем искренние соболезнования семье господина Александра,
– заявила Геращенко.
Как смерть кандидата повлияла на выборы
- Когда стало известно о смерти Кучеренко, некоторые члены территориальной избирательной комиссии в Христиновке пытались поставить штамп "выбыл" на всех бюллетенях напротив "Европейская солидарность".
- К обсуждению такой возможности привлекли также Центральную избирательную комиссию и Комитет избирателей Украины.
- Совместными усилиями они остановили процесс. Жители Христиновки смогут проголосовать за партию "Европейская солидарность".
Выборы местных кандидатов и мэров: тонкости процесса / Инфографика 24 канала
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter