На Черкащині у ніч з 24 на 25 жовтня від COVID-19 помер кандидат до Христинівської міської ради Олександр Кучеренко. Він йшов на місцеві вибори від партії "Європейська солідарність".

Дружина Кучеренка наразі перебуває на самоізоляції. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила нардепка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко. Зверніть увагу Мер Києва Кличко захворів на коронавірус Ми всією нашою командою висловлюємо найщиріші співчуття родині пана Олександра,

– заявила Геращенко. Як смерть кандидата вплинула на вибори Коли стало відомо про смерть Кучеренка, деякі члени територіальної виборчої комісії у Христинівці намагалися поставити штамп "вибув" на всіх бюлетенях навпроти "Європейська солідарність".

До обговорення такої можливості залучили також Центральну виборчу комісію та Комітет виборців України.

Спільними зусиллями вони зупинили процес. Жителі Христинівки зможуть проголосувати за партію "Європейська солідарність". Зверніть увагу! 25 жовтня в Україні відбуваються місцеві вибори. Свій голос кожен виборець може віддати лише за 1 кандидата та 1 політичну силу.

Вибори місцевих кандидатів і мерів: тонкощі процесу / Інфографіка 24 каналу