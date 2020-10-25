Від COVID-19 помер кандидат на місцевих виборах від ЄС Кучеренко
На Черкащині у ніч з 24 на 25 жовтня від COVID-19 помер кандидат до Христинівської міської ради Олександр Кучеренко. Він йшов на місцеві вибори від партії "Європейська солідарність".
Дружина Кучеренка наразі перебуває на самоізоляції. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила нардепка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.
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Ми всією нашою командою висловлюємо найщиріші співчуття родині пана Олександра,
– заявила Геращенко.
Як смерть кандидата вплинула на вибори
- Коли стало відомо про смерть Кучеренка, деякі члени територіальної виборчої комісії у Христинівці намагалися поставити штамп "вибув" на всіх бюлетенях навпроти "Європейська солідарність".
- До обговорення такої можливості залучили також Центральну виборчу комісію та Комітет виборців України.
- Спільними зусиллями вони зупинили процес. Жителі Христинівки зможуть проголосувати за партію "Європейська солідарність".
Вибори місцевих кандидатів і мерів: тонкощі процесу / Інфографіка 24 каналу
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