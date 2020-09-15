Украинские политические партии не могут направлять свои ресурсы на благотворительность. Более того, перед выборами такая благотворительность может караться заключением.

Почему партиям нельзя заниматься благотворительностью

Благотворительная помощь от политической партии в период избирательного процесса содержит признаки косвенного подкупа избирателей. Предвыборная кампания начинается за 50 дней до выборов – 5 сентября. Об этом сообщили в НАПК.

Кстати НАПК остановило госфинансирование "Слуги народа": другие партии получили более 35 миллионов гривен

В учреждении отмечают, что за подкуп избирателей предусмотрена уголовная ответственность. Это может привести к лишению свободы сроком до 6 лет.

Благотворительная помощь в период избирательного процесса не должна предоставляться от имени политической партии или каким-либо образом связываться с ее деятельностью,

– отмечают в Агентстве по вопросам предупреждений коррупции.

Разъяснение НАПК основывается на нормах законов о политических партиях и о благотворительной деятельности, Уголовном и Избирательном кодексах, Конституции Украины.

К слову, НАПК регулярно находит нарушения в финансовой отчетности партий. Например, многочисленные признаки нарушений за IV квартал 2019 года зафиксировали у 23 партий.

Обратите внимание! Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года. Это первые выборы в советы в объединенных территориальных общинах по обновленному избирательному законодательству.