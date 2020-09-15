Почему партии не могут заниматься благотворительностью: объяснение НАПК
Украинские политические партии не могут направлять свои ресурсы на благотворительность. Более того, перед выборами такая благотворительность может караться заключением.
Почему партиям нельзя заниматься благотворительностью
Благотворительная помощь от политической партии в период избирательного процесса содержит признаки косвенного подкупа избирателей. Предвыборная кампания начинается за 50 дней до выборов – 5 сентября. Об этом сообщили в НАПК.
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В учреждении отмечают, что за подкуп избирателей предусмотрена уголовная ответственность. Это может привести к лишению свободы сроком до 6 лет.
Благотворительная помощь в период избирательного процесса не должна предоставляться от имени политической партии или каким-либо образом связываться с ее деятельностью,
– отмечают в Агентстве по вопросам предупреждений коррупции.
Разъяснение НАПК основывается на нормах законов о политических партиях и о благотворительной деятельности, Уголовном и Избирательном кодексах, Конституции Украины.
К слову, НАПК регулярно находит нарушения в финансовой отчетности партий. Например, многочисленные признаки нарушений за IV квартал 2019 года зафиксировали у 23 партий.