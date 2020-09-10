Українські політичні партії не можуть надсилати свої ресурси на благодійність. Більше того, перед виборами така благодійність може каратись ув'язненням.

Чому партіям не можна займатись благодійністю

Благодійна допомога від політичної партії у період виборчого процесу містить ознаки непрямого підкупу виборів. Передвиборча кампанія розпочинається за 50 днів до виборів – 5 вересня. Про це повідомили в НАЗК.

До речі НАЗК зупинило держфінансування "Слуги народу": інші партії отримали понад 35 мільйонів гривень

В установі наголошують, що за підкуп виборців передбачена кримінальна відповідальність. Це може призвести до позбавлення волі терміном до 6 років.

Благодійна допомога в період виборчого процесу не повинна надаватись від імені політичної партії або будь-яким чином пов’язуватись із її діяльністю,

– наголошують в агентстві з питань запобігань корупції.

Роз'яснення НАЗК ґрунтується на нормах законів про політичні партії та про благодійну діяльність, Кримінальному та Виборчому кодексах, Конституції України.

До слова, НАЗК регулярно знаходить порушення у фінансовій звітності партій. Наприклад, численні ознаки порушень за IV квартал 2019 року зафіксували у 23 партій.

Зверніть увагу! Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року. Це перші вибори до рад в об’єднаних територіальних громадах за оновленим виборчим законодавством.